Este el mensaje que Almudena Porras dejó grabado para disculparse con sus seguidores por no haberles informado sobre su participación sorpresa

Tras descubrirse en la primera gala de 'Supervivientes 2026' ante la sorpresa, no solo de la audiencia, sino también de Sandra Barneda, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' parece haber dejado una petición: publicar un contenido que grabó en el que comunicaba a sus seguidores que se convertía en concursante del programa y se disculpaba con ellos por no haber podido contárselo. Estas han sido sus palabras:

Las palabras de Almudena Porras a sus seguidores

"Si me paso por aquí es porque ahora mismo estoy en Honduras", comunicaba la pareja de Borja. "No sé cómo estaré pero por lo menos ya sabéis que he tomado rumbo a esta aventura", añadía antes de disculparse con ellos por haberles ocultado esta información: "Lo siento por haberos mentido un poquito".

Un vídeo publicado en sus historias que fue grabado en un momento en el que se iba a hacerse las fotos oficiales para el concurso: "Estoy súper emocionada".

Además, la superviviente aprovecha para lanzarles un comunicado: "Si veis esto es que ya sabéis que soy concursante oficial de 'Supervivientes 2026'. Espero que me apoyéis un montón, espero vuestro apoyo. No sé lo va a pasar allí. Voy a intentar ser yo, es lo único que me propongo. Lo voy a intentar y lo voy a dar todo, todo. ¡Os quiero!".