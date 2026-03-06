Ana Carrillo 06 MAR 2026 - 13:49h.

Borja Silva, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', le ha dedicado unas bonitas palabras a Almudena Porras, nueva concursante de 'Supervivientes 2026'

Las primeras nominaciones de 'Supervivientes 2026' hacen que los líderes Jaime Astrain y Gerard Arias tomen una complicada decisión: "Me cuesta mucho"

Compartir







'Supervivientes 2026' se ha estrenado con un gran dato de audiencia y los míticos saltos del helicóptero de sus concursantes. Aunque no todos los concursantes han saltado en la gala de estreno, en la que hemos descubierto que quedan participantes por descubrir y que se suma al casting de esta edición Almudena Porras, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9', que saltará del helicóptero el domingo en 'Conexión Honduras', programa que presentará Sandra Barneda.

"En 'La isla de las tentaciones' entré creyendo que era una persona débil y aquí vengo a demostrar lo fuerte que puedo llegar a ser", aseguró la amiga de Sandra Barrios en su conexión desde Honduras, donde esperará impaciente hasta que el domingo pueda dar comienzo su aventura. Su novio, Borja Silva, ha reaccionado a su fichaje a través de Instagram, donde le ha dedicado unas bonitas palabras.

"¡Mi niña es una ganadora ya! Qué orgulloso estoy de ti, nena, puedes con esto y con más. Apoyándote estaré todos los días", ha escrito Borja en sus stories, donde también le ha deseado mucha suerte a su amigo Gerard Arias, con el que coincidió en Villa Playa, siendo ambos dos de los tentadores con más protagonismo de la última edición de 'La isla de las tentaciones'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"¡Mucha suerte en tu nueva aventura, hermanito! A darle duro", ha escrito Borja junto a una foto del televisor en la que se ve a Gerard preparado para saltar del helicóptero.