Así se vivió la primera gala de 'Supervivientes 2026' desde dentro: nervios y emoción en estado puro

Elsa Anka, sobre la aventura de Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026': “La ausencia será muy dura”

Jorge Javier Vázquez y María Lamela condujeron la primera gala con las primeras pruebas realizadas por los supervivientes

El estreno de 'Supervivientes 2026' se vivió con máxima emoción tanto en Honduras como en el plató del programa. La primera gala, conducida por Jorge Javier Vázquez, dio el pistoletazo de salida a una nueva edición del reality con la presentación de los concursantes, las primeras imágenes desde los Cayos Cochinos y, por supuesto, los esperados saltos desde el helicóptero.

Pero uno de los momentos más comentados de la noche fue el debut de María Lamela como presentadora desde Honduras. La comunicadora se estrenó en los Cayos Cochinos siguiendo el mismo ritual que vivirán todos los concursantes: lanzándose al mar desde el helicóptero. “Una nueva y valiente guerrera se suma a la aventura”, narraba Jorge Javier Vázquez durante la conexión mientras la presentadora se preparaba para el salto. Sin dudarlo, María se lanzó al agua protagonizando uno de los momentos más impactantes del arranque de la edición. “¡Muy buenas tardes a todos desde esta increíble playa de los Cayos Cochinos!”, saludó poco después en directo, visiblemente emocionada por este nuevo reto profesional.

La presentadora confesó además que estaba viviendo el momento con una mezcla de ilusión y nervios. “Es bonito sentir estos nervios porque significa que estás ante algo muy grande”, explicaba durante la conexión con el plató.

Nos hemos colado en el plató para vivir esta gran noche desde dentro y pudimos ver de cerca el esfuerzo de todo el equipo de producción y los nervios de los familiares y defensores de los concursantes. Tampoco faltaron las reacciones a los espectaculares saltos desde el helicóptero, uno de los momentos más míticos de cada estreno del reality, que volvió a provocar aplausos, nervios y comentarios entre los presentes en el plató.

Con este arranque lleno de adrenalina, 'Supervivientes 202 ha dejado claro que promete una edición repleta de emociones. Y esto solo acaba de empezar! ¿Qué sorpresas nos deparará la próxima gala? Estaremos atentos para descubrirlo. ¡DALE PLAY y averigua todos los secretos de la primera gala!

Laura, hermana de Alba Paul, explica cómo se ha preparado: "El momento helicóptero se lo ha imaginado mil veces"

La participación de la influencer Alba Paul Ferrer en el reality de ‘Supervivientes’ ha despertado gran expectación. Antes de iniciar la aventura, su hermana Laura explicó cómo se ha preparado para afrontar las duras condiciones del programa. Según contó, Alba intensificó su entrenamiento físico en las semanas previas al viaje, especialmente con sesiones frecuentes de gimnasio para mejorar su resistencia. Además, también se interesó por aspectos básicos de supervivencia, como aprender a hacer fuego o informarse sobre técnicas esenciales para desenvolverse en la naturaleza.

Sin embargo, Laura cree que el mayor desafío no será el físico, sino el emocional. Asegura que lo que más teme es que su hermana eche mucho de menos a su familia, especialmente a su pareja, la influencer Aida Domènech, y a su hija pequeña. En un entorno tan extremo, marcado por el hambre, el frío o la humedad, la distancia con los seres queridos podría afectar a su estado de ánimo.

