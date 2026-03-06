Lara Guerra 06 MAR 2026 - 10:00h.

María Lamela descubre que hay bajo las aguas cristalinas de Cayo Paloma: "Esto es precioso"

María Lamela se ha estrenado por todo lo alto en la primera gala de 'Supervivientes 2026'; tal es así que se ha puesto al mismísimo nivel de los concursantes tirándose del helicóptero. La presentadora ha dejado entrever algo de nervios, sin embargo, su valentía y sus ganas de vivir esto eran más que destacables. Con energía y naturalidad ha afrontado las primeras horas del reality más cañero de la televisión, mostrando además que está preparada para cualquier reto.

Desde el momento uno, Lamela era incapaz de contener una gran sonrisa y todo el trabajo que ha hecho durante el estreno ha sido visto por el propio Jorge Javier Vázquez; quién le lanzaba unas preciadas palabras: "Te lo iba a decir la final del programa, pero te lo voy a decir ya, espero que estés organizando con todo el equipo la celebración por el trabajo que llevas haciendo esta noche porque de verdad tienes que celebrarlo. María estás brillante, bienvenida una vez más. Ya formas parte ya de la historia de 'Supervivientes'

María Lamela, sobre las playas de 'Supervivientes': "Nunca había estado en un sitio tan bonito. Esto es un paraíso"

Además de todo lo ocurrido en el gran estreno, María también ha querido conectar con el entorno natural de la isla, fascinada por las espectaculares playas de Honduras no ha dudado en coger sus gafas y animarse a bucear por la zona para descubrir que se encontraba bajo el mar; exponiendo su lado más aventurero: "Madre mía, esto es la definición del paraíso. Estamos en Cayo Paloma...mira que azul el agua, por favor ¿Me puedo quedar aquí a vivir?".

Tras esto daba paso a la actividad de buceo, "estamos listos", aseguraba. Sin embargo, pese a estar cansada después de practicarlo, la periodista dejaba claro que "estoy sin aire, pero es todo tan bonito que merece la pena. Estoy a la altura de Tom Cruise que hace todas las acciones de riesgo, pues yo aquí toda la mañana buceando. No tengo palabras, llevo una hora nadando en estas aguas cristalinas. Nunca había estado en un sitio tan bonito. Esto es un paraíso"