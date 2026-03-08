Inés Gutiérrez 08 MAR 2026 - 20:25h.

Lidia Torrent y Jaime Astrain recurrieron a la terapia de pareja para superar los baches de su relación, ahora, antes de ir a 'Supervivientes', están en su mejor momento

Comienza una nueva aventura para Jaime Astrain (Madrid, 1988), es uno de los concursantes de 'Supervivientes 2026' y afronta esta nueva etapa en el reality de aventura con la mayor de las ilusiones y en un momento de calma. Esto no siempre ha sido así, pues hace relativamente poco tiempo tuvo que enfrentarse a una de las situaciones más complicadas para un padre: su hija tuvo que ser ingresada en el hospital.

Fue el pasado mes de enero cuando Elsa, que octubre de 2025 cumplía tres años, tenía que pasar unos días en el hospital. Astrain afrontó esta situación con el corazón encogido, pero sabiendo que tenía a su lado a su compañera de vida, su mejor apoyo en este tipo de situaciones: su pareja Lidia Torrent. De hecho, tras recibir la pequeña el alta y poder volver a casa, Jaime agradecía el apoyo de su pareja, pues juntos habían pasado y superado ese complicado momento.

"Lidia, gracias por ser el pilar de nuestra familia", agradecía públicamente a través de sus redes sociales. "Eres el mayor ejemplo y el mejor modelo para tu hija. Tengo muy claro que ella te ve y te verá siempre como su referente en la vida". Ponían así fin a unos días complicados, pero que por suerte habían acabado de la mejor manera. Una situación difícil que supieron afrontar como una familia y con la que quedó claro que los problemas entre Jaime y Lidia eran cosa del pasado.

Pero no siempre fue así, tiempo atrás la pareja pasó por una complicada crisis que, gracias a su esfuerzo y la ayuda profesional, pudieron dejar atrás.

¿Quién es Jaime Astrain?

Jaime Astrain Aguado se enfrenta a una de las aventuras más extremas de su vida con su participación en 'Supervivientes'. Este madrileño de 38 años, que cambió el césped de equipos como el Córdoba o el Jaén por los focos de los platós, asegura que va a darlo todo en los Cayos Cochinos. Tras años como colaborador en un programa deportivo, el exfutbolista da el salto definitivo al reality más extremo de Telecinco para demostrar que detrás de esa cara de modelo hay un superviviente nato capaz de pescar hasta con las manos. El madrileño forma una de las parejas más envidiadas y seguidas de nuestro país junto a la espectacular Lidia Torrent, con quien comparte una preciosa hija llamada Elsa.

Así está relación de Jaime Astrain y Lidia Torrent

La relación de Jaime y Lidia comenzó en 2019, cuando se conocieron a través de un amigo común. Lidia hacía un tiempo que había dado por finalizada su anterior relación, que había resultado bastante mediática, puesto que la chispa surgió en su puesto de trabajo, 'First Dates'. Ella y Matías Roure estuvieron juntos unos tres años.

Tras conocerse gracias a este amigo en común, Jaime y Lidia mantuvieron el contacto a través de Instagram y más adelante decidieron dar el paso, reencontrarse y, poco después, comenzaron su relación. Aunque el camino no fue sencillo. Ella pensó que él no estaba interesado, porque tras verse pasaron varios días sin noticias de Jaime; él, por su parte, quiso darle un poco de tiempo para no agobiarla. Por suerte se reencontraron, continuaron conociéndose y la relación se convirtió en algo mucho más serio: se enamoraron.

Fruto de su relación nació en 2022 la pequeña Elsa, que de momento es la única hija de la pareja, aunque ninguno de los dos descarta ampliar la familia cuando sea el momento adecuado. Los trabajos de ambos y su estilo de vida hacen que sumar un nuevo miembro al clan no sea una decisión que tomar a la ligera. Los momentos complicados por los que pasó la pareja seguramente también influyeron en su momento.

Porque ahora su relación es más fuerte que nunca, no es raro verles posar felices, enamorados y más cariñosos que nunca sobre la alfombra roja, pero es una situación que no ha llegado de la nada. Con la ayuda de la terapia de pareja han sabido mantener viva la llama de su amor, "En una relación hay que reenamorarse continuamente, hay que actualizarse. Las circunstancias son complejas con una niña. Siempre viene bien una ayuda externa para seguir construyendo una familia", explicaba Astrain en El Español.

Ambos han hablado de esa etapa de su relación, un momento de enfado al que Lidia se negó a llamar de otro modo. "No fue una crisis", explicó la comunicadora en Hola. "Fue un momento en el que estábamos enfadados". Una etapa que coincidió con el cumpleaños del exfutbolista, lo que hizo que saltaran las alarmas. "Fuimos (a terapia) porque tenemos un proyecto común y este proyecto común necesita cimientos fuertes".

Supervivientes 2026, la nueva aventura de Jaime Astrain

'Supervivientes' es el nuevo reto que se ha marcado Jaime y para superarlo sabe que cuenta con el apoyo de su pareja y su hija. Su pasado como futbolista seguramente la beneficie, aunque abandonó esta profesión en el año 2015. Desde entonces ha participado en diferentes concursos, como Traitors España, donde se puso a prueba más su fortaleza mental, pero también Baila como puedas, donde demostró una gran forma física.

A sus 38 años (nació en Madrid el 5 de febrero de 1988) y debido a su pasado como deportista y su presente como amante del deporte, se espera que dé todo de sí durante las pruebas, que requieren un gran esfuerzo físico por parte de los concursantes, que tendrán que enfrentarse a ellas tras pasar las penurias típicas de la isla, así como bastante hambre, pues a no ser que sea un artista de la pesca, la comida escasea. Aunque seguro que puede aprovechar la ventaja que le proporciona su altura (mide 1,89 metros) en alguna de ellas.