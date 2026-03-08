Supervivientes 08 MAR 2026 - 09:07h.

Álex Ghita olvida una prenda imprescindible para 'Supervivientes' al hacer su saco de supervivencia

Gerard Arias sorprende al desvelar el material con el que están hechos sus calzoncillos: "Se secan rápido y no huelen"

Compartir







'Supervivientes 2026' ha comenzado por todo lo alto con una gran gala de estreno pero, antes de que los participantes se lanzaran desde el helicóptero y así comenzar con su aventura, grabaron unos vídeos inéditos en los que mostraban lo que había en el interior de su saco. Llama la atención el despisto que ha tenido Álex Ghita a la hora de elegir las prendas de ropa, pues ha cometido un error garrafal al haberse olvidado de algo imprescindible para este reality.

¿Qué prenda de ropa imprescindible para 'SV 2026' ha olvidado Álex Ghita?

Mientras Álex Guita va mostrando las distintas prendas de ropa que hay en su saco (bañadores, pantalones...), comenta que hay algo que ha olvidado: "Como la mayoría se ha llevado cosas impermeables y a mí s eme ha olvidado, pues he traído esta sudadera con la vine vestido", desvela. Sin duda alguna, será algo que recuerde cuando el agua de la lluvia le caiga encima.

Por otro lado, varias de las prendas que el exnovio de Adara Molinero no ha olvidado echar en su saco están enfocadas a que no le piquen los mosquitos, pues es algo que le preocupa bastante: "Hasta el depredador más letal, que soy yo, tiene miedo a las cositas más pequeñas, que son los mosquitos", comenta en tono de humor.

El objeto personal de Álex Ghita para 'Supervivientes 2026'

Otro de los vídeos que Álex Ghita dejó grabados antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos fue uno en el que enseñaba el objeto personal que le va a acompañar durante su aventura en Honduras: se trata de una camiseta que su hija le hizo a su peluche favorito y que lleva impresa una foto de padre e hija juntos.