Marisa Jara ha superado su miedo a las alturas tirándose desde el helicóptero y su marido ha explicado con qué otros retos deberá lidiar

Alexia Rivas se moja sobre ‘Supervivientes 2026’ y señala a los concursantes que darán más juego: “Mi desquiciada favorita”

Compartir







El estreno de ‘Supervivientes 2026’ volvió a demostrar que el formato está más vivo que nunca. Como es tradición, el momento más esperado de la noche fue el salto desde el helicóptero. Entre los participantes destacó el del deportista paralímpico Alberto Ávila, muy celebrado por la audiencia. Sin embargo, uno de los instantes más comentados de la gala lo protagonizó la modelo Marisa Jara. La sevillana llegó al helicóptero visiblemente nerviosa por su miedo a las alturas y dudó durante varios minutos antes de lanzarse al mar. Tras un tenso intercambio de palabras con el presentador desde plató, la concursante consiguió armarse de valor y saltar finalmente al agua, desatando los aplausos del público.

Además del salto, la primera gala dejó ya las primeras nominaciones de la edición. Los concursantes quedaron divididos en dos equipos y, tras la votación y la decisión de los líderes, los primeros nominados fueron José Manuel Soto, Marisa Jara, Toni Elías y Álex Ghita, que se enfrentarán a la decisión del público en los próximos días.

El marido de Marisa Jara explica cómo se ha preparado la modelo y lo que quiere conseguir con su concurso

Horas antes de que la modelo emprendiera su aventura, su marido, Miguel, atendió concedió su primera entrevista en plató - tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - y confesó que la familia afronta con emoción y cierta tristeza su marcha a Honduras. “Tomás y yo estamos pasando los primeros días un poco mal”, reconoció, aunque aseguró que estaban mentalizados para esta experiencia.

PUEDE INTERESARTE Tras la huella televisiva de los nuevos 'Supervivientes': qué hicieron antes de la aventura más extrema

Sobre la preparación de la modelo, explicó que ha intentado enfrentarse a su miedo al vértigo practicando con tirolinas, aunque admitió entre risas que “deporte ha hecho poquito”. Aun así, confía plenamente en su capacidad para superar el reto: “Marisa es muy trabajadora, constante y tiene una gran capacidad de superación”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Miguel también señaló que lo que más le preocupa es que su mujer sufra con las duras condiciones del reality: la humedad, dormir en el suelo o el hambre. “No está acostumbrada, pero es a lo que va”, aseguró.

Pese a todo, el mensaje final para su mujer fue claro: “Que lo dé todo y que la gente pueda conocer cómo es, porque tiene un corazón enorme”.

Laura, hermana de Alba Paul, explica cómo se ha preparado: "El momento helicóptero se lo ha imaginado mil veces"

Además de hablar con Miguel, también hemos entrevistado a Laura, hermana de Alba Paul, que nos ha contado cómo se ha preparado la influencer para afrontar el reality. Según explica, la creadora de contenido ha intensificado su entrenamiento físico en las semanas previas al viaje: “Estuvo yendo bastante al gimnasio. También estuvo leyendo sobre cómo hacer fuego y supervivencia básica”. La familia de la influencer también le aconsejó que modificase su dieta para ir preparando su cuerpo.

Laura aseguró que lo que peor va a llevar su hermana es la ausencia de su mujer, Dulceida, y su pequeña Aria.

¡Dale al play y no te pierdas la entrevista al completo!