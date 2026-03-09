Pedro Jiménez 09 MAR 2026 - 01:38h.

Primer fuego en la playa de Supervivientes 2026: así han reaccionado los concursantes en 'Playa Derrota' y 'Playa Victoria'

El tenso reencuentro de Almudena Porras con Darío y Borja en 'Supervivientes' y una decisión "vital" que marcará su futuro: "Si llego a saber que vienes, ni vengo"

Compartir







Sin duda, hay un momento que marca un antes y un después en los concursantes cuando llegan a la playa desde que una nueva edición de 'Supervivientes' comienza a rodar en Telecinco. Ese momento es cuando hacen fuego. Durante el estreno de 'Supervivientes. Conexión Honduras' hemos visto la reacción de los supervvientes en lo que han sido sus 'primeros fuegos' en sus respectivas playas. Además, también han pescado por primera vez, un 'hito' también que marca la convivencia de todos.

En 'Playa Derrota', Alba Paul se veía superada en un momento dado al pescar: "Es que sin gafas aquí es imposible". "No puedo pescar esta cosa tan pequeña", confesaba. Posteriormente, llegaba el momento de hacer fuego, con un Aratz Lakuntza muy participativo: "Vamos a intentarlo con esto, que está bastante seco". La paciencia y colaboración es clave en todo esto. Y no desistir: "Dos días intentando esto y ya no tengo fuerzas", aseguraba Maica, derrotada.

Pero hay que insistir: "Estoy ya desesperada", se escuchaba decir entre los concursantes. Tras muchos intentos y gran cooperación y trabajo en equipo de todos, el fuego aparecía: "¡Dale, dale, vamos, ay!". La reacción de los concursantes no podía ser de más alegría, yendo todos a una: "¡Gracias milagrosa!".

En la otra playa, en 'Playa Victoria', Gerard Arias y Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo tramaban un plan. Plan que era comentado con el resto de sus compañeros: el objetivo, hacer fuego cuanto antes. Gerard y Tony Elías, los supervivientes más colaborativos. De hecho, en un momento dado, la tensión ha saltado entre Gerard Arias y Álvar, con este último estallando y yéndose.

Persistencia, resiliencia y mucha insistencia... "¡Lo tenemos!", han señalado, al ver una chispa que era alimentada por todos para, finalmente, conseguir el fuego después de soplar y soplar. Los concursantes han subido los brazos al cielo en señal de victoria, muy alegres. También han pescado el primer gran pez de la edición: ¿quieres saber qué concursante ha sido? ¡dale play al vídeo y descúbrelo!