Pedro Jiménez 08 MAR 2026 - 23:05h.

Dos de las caras más visibles del reality de Telecinco no se han querido olvidar de una fecha tan importante como la de este domingo: el Día Internacional de la Mujer

Sandra Barneda reacciona a las sorprendentes palabras de Carmen Borrego sobre Paola Olmedo: "¿De verdad?"

Compartir







Por fin ha dado el pistoletazo de salida 'Supervivientes. Conexión Honduras', el reality de Telecinco que conducirá Sandra Barneda todos los domingos contando todo lo que va ocurriendo en la isla y con la mejor última hora.

En la primera conexión de la presentadora con María Lamela, ambas han recordado los buenísimos datos de audiencia que cosechó Telecinco en su estreno lleno de momentazos. Y además, han felicitado a todas las madres debido a la fecha tan señalada que es este domingo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

"Feliz día de la mujer", ha comenzado diciendo Sandra Barneda. Tras esto, la presentadora le ha felicitado por su gran estreno y "trabajo" el pasado jueves tras la "gran audiencia conseguida". María Lamela no se ha quedado atrás con sus palabras, en lo que ha sido también este domingo su estreno en un 'Supervivientes. Conexión Honduras'.

Las emotivas palabras de María Lamela en 'Supervivientes. Conexión Honduras'

"Buenas noches Sandra y feliz día de la mujer, a ti y a todas las mujeres de este mundo maravillosas. Un besazo enorme para todas ellas, para nuestras madres, hermanas... ¡para todas!", ha señalado María Lamela, mirando a cámara y con la cara llena de emoción.