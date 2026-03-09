Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
Entrevistas

Raquel Arias habla del fuerte carácter de Gabriela Guillén en 'Supervivientes 2026': "Va a sorprender"

Raquel Arias señala el fuerte carácter que tiene Gabriela Guillén: "Va a sorprender"
¿Cómo será el concurso de Gabriela Guillén?. Telecinco
Compartir

La nueva edición de 'Supervivientes 2026' arrancó con una intensa primera gala que dio el pistoletazo de salida a la aventura en los Cayos Cochinos de Honduras. El estreno, presentado en plató por Jorge Javier Vázquez, reunió a los 18 concursantes que este año competirán por alzarse con el título de ganador del reality más extremo de la televisión. Como marca la tradición, los participantes debutaron con el icónico salto desde el helicóptero, uno de los momentos más esperados por la audiencia.

La gala también incluyó la primera gran prueba de la edición, un espectacular juego en el mar que sirvió para dividir a los supervivientes en dos equipos y decidir en qué playa convivirán durante los primeros días del concurso. Los líderes de la semana fueron Jaime Astrain y Gerard Arias, quienes además tuvieron el poder de nominar directamente en esta primera ronda.

PUEDE INTERESARTE
Tras la huella televisiva de Gabriela Guillén antes de Supervivientes
Tras la huella televisiva de Gabriela Guillén antes de Supervivientes

Entre los saltos más comentados de la noche estuvo el de la empresaria y modelo Gabriela Guillén. La concursante llegó al helicóptero hecha un matojo de nervios y confesó su miedo antes de lanzarse al mar. “Estoy muerta de miedo”. Finalmente, tras unos segundos de dudas y persignándose varias veces, consiguió reunir valor y saltar al agua para comenzar oficialmente su aventura al otro lado del charco.

PUEDE INTERESARTE

Raquel Arias desvela las cualidades de su amiga para ganar 'Supervivientes 2026'

La amiga de la de Paraguay, Raquel Arias, habló en plató concediendo una exclusiva entrevista a esta web que puedes ver dando play al vídeo sobre cómo se había preparado para afrontar el reto. Según explicó, Guillén ha intensificado su entrenamiento físico en las últimas semanas: “Ha estado en el gimnasio todos los días para darlo todo en las pruebas, porque es muy competitiva y quiere llevarse todas las recompensas”.

Así se vivió la primera gala de 'Supervivientes 2026' desde dentro: nervios y emoción en estado puro
Así se vivió la primera gala de 'Supervivientes 2026' desde dentro: nervios y emoción en estado puro

Aun así, Arias confesó que uno de los grandes desafíos para Gabriela podría ser el agua. “Esperemos que no se bloquee, porque ese miedo a nadar puede ser uno de los momentos que más sorprenda durante el concurso”.

Su amiga también destacó que el espíritu competitivo y el compañerismo podrían ser dos de sus grandes bazas para llegar lejos en el reality. “Le encanta competir y además sabe trabajar en equipo, algo clave para pescar o conseguir comida en la isla”, explicó.

Sobre la convivencia, Arias advirtió que Guillén podría mostrar un carácter fuerte que el público aún no conoce. “Algo que no sabe la gente es que tiene bastante carácter. La gente habla mucho de ella, pero ahora es el momento de que Gabriela se muestre tal y como es”, afirmó.

Sin embargo, cree que el reto emocional más duro será la distancia con su hijo. “Las despedidas fueron muy difíciles, pero tiene claro que está allí por él”, sentenció.

Temas