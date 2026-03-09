La modelo y presentadora ha desvelado la personalidad que tiene la concursante y las cualidades que la permitirán ser finalista de 'Supervivientes 2026'

Elsa Anka, sobre la aventura de Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026': “La ausencia será muy dura”

La nueva edición de 'Supervivientes 2026' arrancó con una intensa primera gala que dio el pistoletazo de salida a la aventura en los Cayos Cochinos de Honduras. El estreno, presentado en plató por Jorge Javier Vázquez, reunió a los 18 concursantes que este año competirán por alzarse con el título de ganador del reality más extremo de la televisión. Como marca la tradición, los participantes debutaron con el icónico salto desde el helicóptero, uno de los momentos más esperados por la audiencia.

La gala también incluyó la primera gran prueba de la edición, un espectacular juego en el mar que sirvió para dividir a los supervivientes en dos equipos y decidir en qué playa convivirán durante los primeros días del concurso. Los líderes de la semana fueron Jaime Astrain y Gerard Arias, quienes además tuvieron el poder de nominar directamente en esta primera ronda.

Entre los saltos más comentados de la noche estuvo el de la empresaria y modelo Gabriela Guillén. La concursante llegó al helicóptero hecha un matojo de nervios y confesó su miedo antes de lanzarse al mar. “Estoy muerta de miedo”. Finalmente, tras unos segundos de dudas y persignándose varias veces, consiguió reunir valor y saltar al agua para comenzar oficialmente su aventura al otro lado del charco.

Raquel Arias desvela las cualidades de su amiga para ganar 'Supervivientes 2026'

La amiga de la de Paraguay, Raquel Arias, habló en plató concediendo una exclusiva entrevista a esta web que puedes ver dando play al vídeo sobre cómo se había preparado para afrontar el reto. Según explicó, Guillén ha intensificado su entrenamiento físico en las últimas semanas: “Ha estado en el gimnasio todos los días para darlo todo en las pruebas, porque es muy competitiva y quiere llevarse todas las recompensas”.

Aun así, Arias confesó que uno de los grandes desafíos para Gabriela podría ser el agua. “Esperemos que no se bloquee, porque ese miedo a nadar puede ser uno de los momentos que más sorprenda durante el concurso”.

Su amiga también destacó que el espíritu competitivo y el compañerismo podrían ser dos de sus grandes bazas para llegar lejos en el reality. “Le encanta competir y además sabe trabajar en equipo, algo clave para pescar o conseguir comida en la isla”, explicó.

Sobre la convivencia, Arias advirtió que Guillén podría mostrar un carácter fuerte que el público aún no conoce. “Algo que no sabe la gente es que tiene bastante carácter. La gente habla mucho de ella, pero ahora es el momento de que Gabriela se muestre tal y como es”, afirmó.

Sin embargo, cree que el reto emocional más duro será la distancia con su hijo. “Las despedidas fueron muy difíciles, pero tiene claro que está allí por él”, sentenció.