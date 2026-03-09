"El desgarro emocional": lo que van a llevar peor los concursantes de 'Supervivientes' según sus defensores

Telecinco.es 09 MAR 2026 - 09:00h.

Tras la adrenalina del salto del helicóptero y las primeras noches en los Cayos Cochinos, llega el momento de la verdad. Hablamos con los familiares y amigos para descubrir qué es lo que más va a desestabilizar a nuestros concursantes

Tras la huella televisiva de los nuevos 'Supervivientes': qué hicieron antes de la aventura más extrema

Compartir







El espectacular estreno de 'Supervivientes' nos dejó las emociones a flor de piel con los nervios en el helicóptero, los primeros chapuzones en el barro y las alianzas iniciales. Ahora, los concursantes se enfrentan a la verdadera crudeza de los Cayos Cochinos: el aislamiento total, las condiciones climáticas extremas y la falta de recursos.

Mientras ellos intentan sobrevivir en Honduras, en nuestro plató se libra otra batalla. Hemos querido saber la opinión de los que mejor los conocen, sus amigos, familiares y defensores, para plantearles una pregunta: ¿Qué es lo que peor va a llevar tu defendido en la isla?

El hambre y la falta de energía: El gran enemigo físico

Para muchos defensores, la carencia de comida va a ser el obstáculo principal. Miguel, el marido de Marisa Jara, expresa que, una vez superado el pánico que le tenía al helicóptero, lo que más le va a costar a su mujer es, sin duda "el hambre sobre todo", asumiendo que lo va a pasar realmente mal. En la misma línea se posiciona Elsa Anka al hablar de Jaime Astrain, aunque sabe que le va a costar adaptarse el estómago vacío, confía en su espíritu competitivo y supera "que se apañe" para ganar las pruebas de recompensa.

Por su parte, David, el amigo de Ivonne, teme los bajones anímicos derivados de esta desnutrición. Asegura que veremos a una Ivonne "un poquito bajita de energía", pero que no la den por vencida: "va a tener toda la fuerza del mundo" para levantarse.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El desgarro emocional: más doloroso que los moquitos

Sin embargo, hay quienes tienen claro que la peor tortura no está en el estomago, sino en el corazón. Laura, la hermana de Alba Paul, es tajante: "Ni el hambre, ni los tiburones, ni los mosquitos". Para ella, el mayor sufrimiento de la concursante será la separación de su hija, asegurando que "no ver a sus princesas" (y en especial a Aria) va a ser el verdadero infierno.

Esto mismo prevé Raquel Arias para su amiga Gabriela Guillén, ya que las emociones por tener que separarse de su hijo ya le pasaron factura antes de volar, estando "llorando hasta el último momento". Aun así, Raquel confía en que, a pesar de la montaña rusa emocional que le espera en las playas de honduras, Gabriela tiene su objetivo clarísimo y utilizará el recuerdo de su pequeño como motor para resistir.

Dale play al vídeo para escuchar todas las confesiones de los defensores desde el plató de 'Supervivientes'