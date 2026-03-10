Supervivientes 10 MAR 2026 - 15:43h.

¡Dale al play y descubre lo que guarda Darío en su saco de 'Supervivientes'!

El tenso reencuentro de Almudena Porras con Darío y Borja en 'Supervivientes' y una decisión "vital" que marcará su futuro: "Si llego a saber que vienes, ni vengo"

El pasado domingo, Darío se convirtió en concursante oficial de 'Supervivientes 2026' al mismo tiempo que Borja, el novio de Almudena con quienes mantuvo un tenso reencuentro meses después de su participación en 'La isla de las tentaciones'. Pese a que hubiese preferido empezar su concurso de otra manera, Darío se enfrenta al reto con muchas ganas e ilusión y lo demostró lanzándose desde el helicóptero del reality.

El objeto personal que acompaña a Darío desde su infancia

Darío no ha querido ir a la isla sin un objeto personal que le acompañe durante su aventura. El concursante muestra en el vídeo inédito lo que ha elegido cuidadosamente: ''Es esta taleguita que está bordada con mi nombre y muchos diréis que es inservible pero os lo voy a explicar''.

''Lo tengo yo como un bonito recuerdo porque aquí es donde mi madre me echaba el bocadillo cuando iba al colegio y me daba ternura porque me imaginaba a mi madre con todo su cariño haciéndome el bocadillo y lo veo y me acuerdo de ella'', revela el concursante.

Pero explica por qué le puede ser de utilidad: ''Estando aquí he caído en que es donde llevaba el bocadillo de pequeño y ahora puede ser donde guarde los pececitos que pesque, así que vamos a ver si le damos utilidad''.

¿Qué guarda Darío en el saco que le acompañará en 'Supervivientes 2026'?

Antes de emprender la gran aventura, Darío enseñó en un vídeo inédito lo que decidió meter en el saco que le acompañará durante el reality más duro de la televisión.

''Con lo que hay aquí dentro tengo que sobrevivir todos estos meses'', comienza diciendo el concursante y empieza a sacar prendas de ropa que le ayudarán ante el frío y la lluvia que a veces azota Honduras. Darío también lleva muchos bañadores y camisetas de tirantes para el calor.

El concursante bromea con la cantidad de ropa interior que lleva en el saco: ''A ver, son para tener el pajarito escondido'', y sigue enseñando sus imprescindibles para el concurso, destacando las prendas impermeables que ha comprado expresamente para la aventura.