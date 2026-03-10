Los colaboradores reaccionan al histórico y precoz robo de comida hecho por Álex Ghita en 'Supervivientes'

Telecinco.es 10 MAR 2026 - 17:00h.

Saltarse las normas por hambre es un clásico del reality, pero hacerlo a pocas horas de empezar es un hito. Analizamos con los expertos la imperdonable traición del concursante que se comió una lata a escondidas

Álex Ghita roba una lata de comida a su equipo ¡y las dos playas estallan como nunca contra él!: "Eres el peor superviviente"

Compartir







La supervivencia en Honduras acaba de empezar, pero la convivencias ya ha saltado por los aires gracias a una infracción histórica. Álex Ghita se ha convertido en el protagonista absoluto de la isla tras protagonizar el que probablemente sea el robo más temprano en la historia de 'Supervivientes'.

El contexto es digno de película: el entrenador personal se encontró una preciada lata de comida en la arena y, en lugar de compartirla con su grupo, decidió esconderla y comérsela en solitario. La tensión estalló cuando la organización preguntó directamente a los concursantes y Álex lo negó en rotundo, para terminar confesando poco después bajo la presión de sus compañeros. Lejos de pedir perdón de forma sincera, recriminó al resto por su falta de empatía, desatando una ola de insultos y tachándolo de "egoísta" y "rastrero".

Todo esto ha generado numerosas opiniones y los colaboradores no han dudado en analizar la jugada maestra (o el gran error) del concursante.

El reloj biológico frente a la excusa del hambre

Para Alejandra Rubio, la excusa de la ansiedad alimenticia no se sostiene y le recuerda al concursante que "llevas ahí medio día, señor", considerando "prontísimo" recurrir a este robo tan rápido. La colaboradora argumenta que a estas alturas es biológicamente imposible que se esté muriendo de hambre, algo que podría llegar a comprender si llevaran "un par de semanitas" pasando hambre de verdad, pero que ahora mismo no tiene sentido.

Un papel forzado y un guion desde España

Mucho más realista se muestra Pepe del Real que se niega a comprar la naturalidad de este conflicto. El periodista está convencido de que Álex ha viajado con una estrategia "absolutamente guionizada" desde casa y para él, su único papel en Honduras es el de "incomodar, crispar y buscar conflictos". Pero, advierte que somo siga tensando la cuerda desde el primer día y dé con un compañero de carácter fuerte, se puede montar una bronca monumental que obligue a la organización a tomar medidas disciplinarias.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una traición ruin, pero oro puro televisivo

Frente a la indignación de la playa, Leticia Requejo prefiere quedarse con la magia del espectáculo y reconoce sin tapujos que su gesto es "un despropósito y una falta de respeto absoluta" hacia sus compañeros. Sin embargo, admite con ironía que esta polémica trama "a la audiencia nos viene estupendamente", pero tener el enorme descaro de robar y mentir en la cara "con la cámara ahí delante" es, guste o no, la definición exacta de ser "un super superviviente".

Dale play al vídeo para escuchar el debate completo de nuestros colaboradores ante esta situación.