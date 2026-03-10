El triángulo amoroso de Almudena, Borja y Darío: ¿cómo afectará a cada uno la convivencia en 'Supervivientes'?

telecinco.es 10 MAR 2026 - 22:00h.

El culebrón de la edición ya ha aterrizado en la isla, por eso analizamos cómo será la explosiva convivencia entre los tres protagonistas del trío amoroso

El tenso reencuentro de Almudena Porras con Darío y Borja en 'Supervivientes' y una decisión "vital" que marcará su futuro: "Si llego a saber que vienes, ni vengo"

Ya han pisado la arena de Honduras y, como era de esperar, los fantasmas del pasado han viajado en su misma barca. El triángulo amoroso formado por Almudena, Borja y Darío se presentan como una de las grandes tramas de esta edición de 'Supervivientes'.

No son unos desconocidos para el gran público, ya que los tres arrastran una gran huella televisiva, tras su paso por 'La isla de las tentaciones', marcada por idas y venidas, reproches públicos y amores. Tienen muchas cuentas pendientes, y el hecho de compartir playa, hambre y mosquitos promete dinamitar la poca paz que les quedaba.

Nuestros colaboradores han analizado esta bomba sentimental y le hemos planteado una gran duda: ¿Cómo lograrán convivir bajo estas condiciones extremas? ¿Les pasará factura la isla a la actual relación de Almudena y Borja?

Un frío distanciamiento y un inesperado "bromance"

Para gran parte de los colaboradores, la actitud de ella va a marcar la dinámica. Leticia Requejo explica que ha notado a Almudena "muy fría" y no tiene claro qué tipo de relación mantiene realmente con Borja. De hecho, la periodista le encantaría ver un giro de guion donde Borja y Darío "se hicieran colegas" y dejaran a Almudena fuera de la ecuación. Una teoría que apoya Alejandra Rubio, convencida de que los dos hombres acabarán entendiéndose, mientras que Almudena le va a costra más encajar.

Giovanna González mira más allá de la frialdad y asegura que Almudena está profundamente "dolida" y debería evitar a Darío en todo momento, pero que al final "no les quedará más narices" que interactuar.

La prueba de fuego final: ¿Sobrevivirán Borja y Almudena?

El gran debate es que si esta experiencia será la tumba de la nueva pareja y algunos lo tienen claro: 'Supervivientes' es "una prueba de fuego", comenta Leticia Requejo que asegura que puede ser un reto incluso mayor que el que vieron en su anterior reality.

La voz de alarma la pone Pepe del Real que advierte a almudena que cuide a Borja porque es "un tío de diez", aunque entiende que ella, tras salir de una relación de 11 años, quiera ir despacio y no pillarse demasiado. Sin embargo, el periodista laza un pronóstico: Borja va a sufrir enormemente porque, en el fondo, Almudena "sigue enamorada de Darío" y asegura que Borja "se va a dar de bruces con la realidad".

La única que mantiene la esperanza en el amor es Alejandra Rubio que explica que le encantan como pareja y espera que sigan juntos.

