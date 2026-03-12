La huella televisiva de los nuevos 'Supervivientes': su pasado mediático antes de Honduras

Analizamos el pasado mediático de los concursantes de 'Supervivientes 2026' antes de su llegada a Honduras

"El desgarro emocional": lo que van a llevar peor los concursantes de 'Supervivientes' según sus defensores

La nueva edición de ‘Supervivientes 2026’ ya ha arrancado y lo ha hecho con un casting que mezcla rostros clásicos de la televisión con perfiles surgidos de realities recientes y de las redes sociales. El programa más extremo de la televisión ha reunido a 18 concursantes dispuestos a enfrentarse a una de las aventuras más explosivas desde Honduras.

Entre ellos destacan perfiles con trayectorias televisivas muy diferentes, desde históricos del entretenimiento hasta rostros que se han hecho populares en realities o en el entorno digital.

Como algunos de ellos son muy conocidos y tienen un pasado televisivo bastante extenso y, otros no tanto, desde la redacción hemos querido ponernos al frente de la cámara para sacar adelante "Tras la huella televisiva de...", una sección con la que queremos resumiros el rastro digital que han dejado nuestros supervivientes antes de dar el salto en el helicóptero.

Gerard Arias: de entrar en pareja a ser el soltero más seductor

Uno de los nombres que más curiosidad despierta es Gerard Arias, conocido por su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Su primera aparición fue en el programa junto a Alba Rodríguez, pero su auténtico salto mediático llegó cuando regresó como soltero en la novena temporada dispuesto a poner a prueba las relaciones de los participantes. Allí protagonizó una de las tramas más comentadas al acercarse a Claudia Chacón, con quien vivió encuentros intensos y también fuertes discusiones. Tras su paso por el reality, continuó ampliando su presencia televisiva en los debates del programa y en el formato ‘Los vecinos de la casa de al lado’, mientras consolidaba su popularidad en redes sociales.

Ivonne Reyes: una ‘sex symbol’ de los 90 y experta en polémicas televisivas

En el extremo opuesto del casting se encuentra Ivonne Reyes, uno de los rostros más conocidos de la televisión española de los años noventa. La actriz y presentadora venezolana se dio a conocer como azafata en ‘El precio justo’ y pronto dio el salto como copresentadora de ‘Todo por la pasta’. Más tarde se consolidó como colaboradora habitual en programas del corazón como ‘¡Qué me dices!’ o ‘Crónicas marcianas’. En el terreno de los realities ya sabe lo que es participar: en 2017 lo hizo en 'Gran Hermano VIP', y ahora llega a Honduras con la intención de conseguir la victoria.

Ingrid Betancor: experta en la pequeña pantalla y en redes sociales

También forma parte del casting Ingrid Betancor, que comenzó su recorrido televisivo en Mediaset como reportera en ‘No le digas a mamá que trabajo en la tele’ y colaboradora en ‘Las mañanas’ de Cuatro. Con el tiempo amplió su perfil hacia el periodismo deportivo y el emprendimiento digital, construyendo una sólida comunidad en redes sociales que ahora seguirá su aventura en la isla.

Aratz Lakuntza: un atleta dispuesto a batir récords en la tele

En el apartado deportivo destaca Aratz Lakuntza, atleta guipuzcoano y bicampeón del mundo de carreras de obstáculos. Su experiencia en el reality vasco ‘El conquistador del fin del mundo’ ya demostró su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, por lo que llega a Honduras con la etiqueta de competidor fuerte.

Almudena Porras: de una isla a otra

Por último, Almudena Porras llega tras convertirse en uno de los personajes más comentados de ‘La isla de las tentaciones’. En la novena edición vivió un turbulento paso por el programa junto a su entonces pareja Darío, protagonizando momentos virales en hogueras, reencuentros y debates. Su historia continuó después en espacios como ‘De viernes’ y ‘Tentaciones Privé’, donde siguió dando titulares.

Con este variado grupo de concursantes, ‘Supervivientes 2026’ vuelve a apostar por un casting que mezcla experiencia televisiva, polémicas mediáticas y nuevas caras del entretenimiento. Una combinación que promete conflictos, alianzas inesperadas y muchos momentos de reality en estado puro.