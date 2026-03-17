Supervivientes 17 MAR 2026 - 10:03h.

¡No te lo pierdas! Esta noche a las 23:00h, en Telecinco

Los colaboradores, indignados, por el abandono de Álex Ghita: "Espero que no le dejen ir a plató"

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Una nueva y espectacular ceremonia de salvación, que liberará de la lista a uno de los cuatro nominados: Almudena Porras, Claudia Chacón, Marisa Jara o Toni Elías. La entrada al plató de Álex Ghita, quien analizará su breve paso por la aventura tras su decisión de abandonar definitivamente el reality; y un doble juego de recompensa, centrarán gran parte de la atención de la segunda gala de ‘Supervivientes. Tierra de Nadie’ que Ion Aramendi y María Lamela conducirán este martes 17 de marzo a partir de las 23:00h en Telecinco.

Además, los supervivientes se reunirán nuevamente en La Zona Roja, lugar en el que tendrán que juzgar el comportamiento de sus compañeros con la opción de imponer un castigo. Sin embargo, el azar podría reconvertir esta sanción en un privilegio.

El programa, que abordará la última hora de la aventura con especial atención a las reacciones tras el polémico reparto de empanada que se produjo en la gala dominical, acogerá dos juegos de recompensa. En el primero, ‘La cima del Monte Olimpo’, los supervivientes de Victoria y Derrota tendrán que formar un puente en el mar peldaño a peldaño. Una vez arriba, deberán liberar piezas para formar una torre. El equipo que antes finalice su misión ganará una valiosa recompensa.

En el segundo, ‘La barca de Nereo’, los supervivientes de Playa Destino, Borja y Darío, deberán cargar varias cajas en una barca y, una vez en tierra, liberar varias llaves para abrir dichas cajas. En la última fase, que jugarán de manera individual, tendrán que conducir varias bolas en una estructura vertical. El que logre finalizar en el menor tiempo ganará una recompensa.