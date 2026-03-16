Giovanna González y Pepe del Real se han mostrado muy críticos con la actitud que ha tenido Álex Ghita durante su paso por 'Supervivientes 2026'

¿Egoísmo o estrategia? Los colaboradores analizan por qué Almudena abandonó a Borja y Darío

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El paso de Alex Ghita por ‘Supervivientes 2026’ ha sido tan breve como polémico. El concursante apenas ha resistido las primeras horas de aventura en Honduras antes de comunicar su decisión de abandonar el reality, un gesto que ha generado una fuerte reacción tanto entre los espectadores como entre los colaboradores de televisión que siguen el programa.

El arranque de la nueva edición del formato prometía intensidad. Como cada año, los concursantes llegaban a la isla con el objetivo de superar condiciones extremas: hambre, pruebas físicas exigentes, convivencia complicada y un entorno natural que pone al límite tanto el cuerpo como la mente. En ese contexto, Alex Ghita se presentó con una actitud muy combativa, asegurando que estaba dispuesto a darlo todo en la experiencia y que sería el “tigre” de la edición.

Sin embargo, esa imagen inicial se desinfló rápidamente. Apenas una semana y unos días después de comenzar la aventura, el concursante decidió abandonar la competición. Según explicó, no se encontraba preparado para afrontar algunas de las condiciones del programa, especialmente las relacionadas con la alimentación y el desgaste mental que implica la supervivencia.

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El abandono de Álex Ghita, a juicio por los colaboradores

Su marcha ha provocado una oleada de críticas, sobre todo porque muchos consideran que el reality exige una preparación previa y un compromiso firme con la experiencia. Para algunos comentaristas televisivos, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia, el abandono tan temprano rompe con el espíritu del programa y deja una sensación de oportunidad desperdiciada.

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Una de las voces más contundentes ha sido la de Giovanna González, que no ha ocultado su enfado al valorar lo ocurrido. La colaboradora cuestiona el contraste entre la actitud con la que Ghita llegó al programa y la rapidez con la que decidió marcharse. En su opinión, las explicaciones que ha dado el concursante no terminan de convencer y considera que la situación deja muchas dudas sobre su verdadera preparación para afrontar el reto.

También se ha mostrado muy crítico Pepe del Real. El colaborador cree que la decisión evidencia que el concursante quizá nunca debió formar parte del casting del programa, ¡dale al play para ver las declaraciones!

"Es un sinvergüenza": los colaboradores opinan de la "chulería" de Álex Ghita tras las imágenes del robo

Los colaboradores de televisión, Adriana Dorronsoro y Omar Suárez, creen que el robo y la posterior actitud de Álex Ghita puso a prueba la tolerancia y la empatía de sus compañeros. Adriana no tolera que el concursante haya tenido el enorme descaro de robar "vacilando a sus compañeros" y que, para colmo, cuando le pillan decida hacerse "el chulito" riéndose de la situación. Omar también criticó la soberbia del entrenador personal frente a sus compañeros.

Dale al play para ver sus declaraciones al completo.