Pedro Jiménez 18 MAR 2026 - 00:03h.

La concursante ha tenido que abandonar la prueba de recompensa y, posteriormente, no ha podido realizar la ceremonia de salvación

Una espectacular ceremonia de salvación, Álex Ghita en plató, doble juego de recompensa y un posible castigo en La Zona Roja, esta noche en 'Supervivientes. Tierra de Nadie'

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Marisa Jara no ha podido realizar la prueba de recompensa. Y no solo eso. Instantes después, a la hora de realizar la ceremonia de salvación, la actriz y modelo se ha mostrado completamente al límite y, tras asegurar que estaba "traumatizada", no ha podido participar tampoco en ella.

En primer lugar, tras explicar la prueba de recompensa María Lamela, y con un "¿estáis preparados supervivientes?", la susodicha prueba ha dado su pistoletazo de salida y los supervivientes se han lanzado al mar para subirse en una especie de escaleras sobre el mar hondureño y conseguir un baúl que había en la parte de arriba. Marisa Jara se ha subido en las escaleras, muy predispuesta, pero en un momento dado se la ha visto reinqueante, frenándose en seco y volviendo -sentada- al lugar de origen.

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"Estoy viendo a Marisa que se está dando la vuelta", ha indicado Ion Aramendi. María Lamela, por su parte, le ha preguntado a la concursante qué ocurría: "No puedo", ha dicho ya en el agua y regresando a la playa, lugar donde se encontraba la presentadora. Y es que la torre se encuentra a nada más y nada menos que a cuatro metros, por lo que, como bien ha apuntado María Lamela, es posible que Marisa Jara hubiera sufrido en ese momento de "vertigo".

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María Lamela le ha dedicado unas palabras de motivación a una Marisa entre lágrimas. Pero no ha sido el único momento en donde Marisa Jara ha sufrido un tremendo pánico en la gala de este martes.

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Marisa Jara no puede realizar la ceremonia de salvación

La concursante, una de las nominadas durante la pasada gala del jueves, se ha subido para tirarse de unos toboganes de cinco metros en la ceremonia de salvación y se ha visto completamente superada y al límite: "No puedo. No me puedo sentar ahí, de verdad. Lo siento por la audiencia. Tengo pánico. Estoy traumatizada... no puedo ni mirar", ha dicho una Marisa Jara que ha recordado su momento de tirarse del helicóptero y mostraba su sorpresa ante ello, repitiendo una y otra vez "no puedo".