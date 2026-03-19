Así fue la pérdida más dura de Ivonne Reyes: "Siempre he pensado que lo he asumido, pero es mentira"

Inés Gutiérrez 19 MAR 2026 - 20:15h.

El hermano de Ivonne Reyes fallecía en el año 2016 de manera inesperada para la familia

Ivonne Reyes comparte el relato de su peor experiencia: "No iba a salir del hospital con vida"

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El paso de Ivonne Reyes por 'Supervivientes 2026' está dejando gratas sorpresas y demostrando a los espectadores que la modelo ha viajado hasta Honduras con la intención de demostrar en el reality que es capaz de enfrentarse a todo lo que se le ponga por delante. Esto es algo que quienes la conocen ya saben, pero no todo el mundo es consciente de ello.

A lo largo de su vida, Ivonne se ha enfrentado a situaciones complicadas, algunas de ellas muy difíciles de dejar atrás, pero con las que tiene que convivir a diario. Momentos que han hecho que no sea sencillo mantener la sonrisa, pero a los que ella ha hecho todo lo posible para sobreponerse.

Así lo ha hecho con sus problemas económicos, también con los de salud, pero sobre todo lo ha intentado con las pérdidas familiares que ha tenido que afrontar a lo largo de los años. Una de las más duras para Ivonne fue la muerte de su hermano David, que era su mánager y con quien estaba muy unida.

La pérdida más dura de Ivonne Reyes: "Lo echo mucho de menos"

En mayo de 2016, David Fernando fallecía a los 43 años, un trágico suceso que dejaba a su familia con el corazón roto. Fue encontrado en la M-30 de Madrid, con un traumatismo provocado por una caída, perdiendo la vida poco después tras sufrir una parada cardiorrespiratoria de la que no pudieron reanimarle.

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"Lo único que nos han dicho es que se encontraron a mi hermano en la calle con un fuerte traumatismo craneal y que estuvieron intentando reanimarle sin éxito", dijo Ivonne en Vanitatis. "Tras eso le montaron en la ambulancia y le llevaron al hospital, donde entró con vida, aunque a los pocos minutos falleció".

Fue muy inesperado para todos, también para Ivonne, quien tenía una relación muy cercana con su hermano y que quedó con el corazón destrozado. En un primer momento hubo muchas dudas con respecto a cómo había sucedido todo, la propia presentadora habló sobre el tema cuando sucedió, intentando encontrar respuestas.

"El año pasado se dedicó a organizarse bien su vida, a rehabilitarse, a estar más positivo. Sabemos que sí hubo esa caída desde un puente, pero no sabemos si le dio un paro cardiaco antes, o si hubo una reacción de las pastillas que se tenía que tomar por la depresión". Lo cierto es que David había estado sumido en una depresión desde hacía tiempo, algo que habría comenzado tras la muerte de su madre.

"David comenzó a estar triste cuando mi madre falleció. Él no llegó a superar nunca su pérdida'', contaba la modelo, recordando que su madre falleció por dos paros cardiacos, durante una entrevista con la periodista Viviana Gibelle. ''Él era muy cercano a ella y su pérdida le vino muy grande''.

En esta misma entrevista, que tuvo lugar en 2024, habló un poco más sobre su hermano, al que definía como la mejor persona que ella había conocido. "Era divertido y siempre tenía una sonrisa de oreja a oreja", recordaba con cariño a su hermano. "Era tan bueno que no entendía las maldades que te prepara el mundo (...) Acababa de ser padre y tenía que llevar el luto por dentro, pero nada de lo que le pasó tenía que ver con el dinero''. En esta misma entrevista, Ivonne reconocía que a su hermano "no le atropelló ningún coche, se quitó la vida".

La pérdida de su hermano es algo que Ivonne nunca ha llegado a superar, algo que revelaba durante una entrevista en 'Viva la vida': "Es muy duro, siempre he pensado que lo he asumido, pero es mentira, sigo esperando una llamada o verlo. Lo echo mucho de menos. Quiero creer que sigue entre nosotros y sentir su energía".

"Siempre estamos pendientes de los que tenemos arriba, pasa el tiempo muy rápido y uno no se percata de eso", decía en 'El Español' sobre la muerte de su hermano. "Parece que fue ayer y eso duele bastante. Él estará bien y mandándonos fuerza y descansando, que era su voluntad. Nos manda bendiciones y está en nuestros corazones".

La pérdida ha estado muy presente en la vida de Ivonne y parece inevitable recordar a aquellos que ya no están cuando se pasa por momentos complicados. David estuvo presente en el recuerdo de muchos cuando en 2024 una nueva tragedia afectaba a la familia. Fallecía Noris, hermana de ambos y a la que no dudaba en dedicar unas bellas palabras en su cuenta de Instagram junto con algunas fotografías con las que la recordaba.

"Hasta siempre, hermana", escribía en su cuenta de Instagram junto a un vídeo con el que honraba y recordaba a su hermana. "La vida no nos dio la oportunidad de darnos ese último abrazo en nuestros corazones. Nuestro papá, don Saúl, estará feliz de achucharla y mimarla".