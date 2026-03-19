Abraham, Yolanda y Julia han hecho campaña para que Toni Elías, Marisa Jara y Claudia Chacón se salven en la próxima gala de 'Supervivientes 2026'

El consejo de Abraham García sobre el "efecto rebote" tras salir de 'Supervivientes': "Es importantísimo"

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La tensión crece en ‘Supervivientes 2026’ tras una nueva gala marcada por la incertidumbre y el desgaste físico de los concursantes. La última ceremonia de salvación ha dejado una lista definitiva de nominados formada por Claudia Chacón, Marisa Jara y Toni Elías, tres perfiles muy distintos que se juegan su continuidad en una de las primeras semanas clave del concurso.

El reality apenas lleva unos días en marcha, pero ya ha evidenciado conflictos, problemas de salud y dificultades extremas. De hecho, la dureza del formato ha quedado patente con episodios como el desmayo de algunos participantes como el de Gabriela Guillén o las sanciones disciplinarias que han tensado aún más la convivencia.

En este escenario, los defensores de los nominados han tomado la palabra desde plató para pedir el apoyo del público, apelando tanto a la evolución como al potencial de cada concursante.

La campaña de los defensores en plató

Julia, madre de Claudia, ha defendido la continuidad de su hija destacando su implicación emocional en la aventura. Según ha explicado, Claudia “tiene muchas ganas de seguir” y, aunque reconoce los errores propios de los primeros días, insiste en que su nominación no responde a una falta de compromiso. Su argumento se centra en la injusticia de una nominación temprana y en la oportunidad de ver su verdadera evolución en el concurso.

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Por su parte, Yolanda, amiga de Marisa Jara, ha puesto el foco en la progresión de la concursante. Ha recordado que su inicio fue complicado, pero subraya que en los últimos días “se ha venido arriba”, mostrando una actitud más participativa y colaborativa. Para su entorno, Marisa aún tiene mucho que ofrecer y podría convertirse en una de las grandes protagonistas si continúa en la isla, ha sentenciado su amiga.

Finalmente, Abraham García, defensor de Toni Elías, ha apostado por un discurso más contextual. Ha señalado que el actor y piloto no está acostumbrado a entornos conflictivos, sino a “ruedas de prensa elegantes y con calma” lo que explicaría sus dificultades iniciales. Sin embargo, ha pedido tiempo para que se adapte, comparando su evolución con la de un piloto que acaba remontando la carrera.

Las defensoras de Jaime Astrain y Marisa Jara hablan tras su bronca en ‘Supervivientes’: “Con el corazón roto”

El enfrentamiento entre Jaime Astrain y Marisa Jara en la gala del pasado jueves en 'Supervivientes' sigue dando de qué hablar. Pero esta vez, han sido sus defensoras las que se han pronunciado sobre lo ocurrido. Elsa Anka, defensora y suegra de Jaime, ha querido rebajar la tensión, apelando al contexto extremo del reality: “Imagínate estar en una isla con personas que no conoces, con hambre, sin dormir… es normal que haya roces”. Mientras que Yolanda, amiga de Marisa, no ha podido ocultar su tristeza al ser amiga de las dos familias.

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