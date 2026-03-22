Supervivientes 22 MAR 2026 - 18:31h.

¡Descubre en este vídeo el 'making off' del espectacular juego en el que los supervivientes se disputaron la mejor playa en la última gala!

“No aguantamos más”: la profunda desolación de Playa Derrota en 'Supervivientes 2026' tras el resultado del juego de localización

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Cada semana, los supervivientes se enfrentan en unos espectaculares juegos para hacerse con la mejor localización de cara a su supervivencia, puesto que, mientras que 'Playa Derrota' cuenta con una condiciones menos favorables y una menor dotación, 'Playa Victoria' presenta un entorno mucho más ventajoso, con mayores recursos y comodidades. En la última gala, la prueba en la que se midieron fue el 'Cerbero'. ¡Descubre en este vídeo cómo se construyó!

A pesar de las durísimas condiciones, debido a la infernal tormenta que azotó los Cayos Cochinos y que ha hecho aún más complicada la estancia de los supervivientes en sus respectivas playas, los concursantes lo dieron todo de sí mismos durante el juego de localización de la tercera gala de 'Supervivientes 2026'.

En esta ocasión, se trababa del 'Cerbero', un juego en el que el gran protagonista era una enorme estructura de hierro con tres cabezas que los concursantes debían utilizar para construir una gran torre con unas piezas azules sobre la que tenían que colocar una bandera. El equipo que consiguiese superar este reto en el menor tiempo, ganaba el privilegio de poder elegir la playa en la que convivirían en los próximos días.

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Un juego en el que los concursantes de ambos equipos se esforzaron por alzarse con la victoria y en la que el primer equipo, los habitantes de 'Playa Victoria', consiguieron mantener su playa al conseguir finalizar la prueba en menos tiempo que sus rivales. Un resultado, que dejaba devastado al equipo perdedor.

"Necesitamos salir de ahí María. No hemos dormido nada", aseguraba una desolada Maica Benedicto. Mientras que, en las mismas circunstancias, Alba Paul añadía: "No sé si aguanto una semana más en esa isla con estas condiciones, es terrorífico. No podemos más, estamos sin fuerzas".

El 'making off' del juego de localización: así se construyó el 'Cerbero'

Desde Honduras nos llegan las imágenes del 'making off' de este colosal juego de localización, una prueba que comienza a construir con antelación y con mucha dedicación. En primer lugar, se construyen las diferentes parte que componen la gran estructura de hierro protagonista de este reto. Una vez que está lista, se vuelve a desarmar para trasladar todas las piezas a la 'Playa de Juegos', donde el equipo del programa vuelve a montarla, esta vez de manera definitiva.

Una vez en la playa, se soldán todas las piezas para ensamblar la estructura final, a la que, más tarde, se subirían los concursantes. También, se pintan las piezas con las que los supervivientes debían construir una torre, de gran importancia en este juego. En este caso, el color elegido era el azul, ya que representa el mar.

Un vez que todo esta listo y antes de que los concursantes puedan jugar a este trepidante reto. El equipo prueba de manera exhaustiva el juego para asegurarse de que este esté en óptimas condiciones para la gala y que no ocurra ningún percance. Y recuerda, no te pierdas esta noche a las 22:00h en Telecinco 'Supervivientes. Conexión Honduras', con Sandra Barneda.