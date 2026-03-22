Los defensores de 'Supervivientes' destacan la actitud, la evolución y el compañerismo de los concursantes en Honduras, dejando pistas de una semana clave que va más allá de las pruebas físicas

Tras la huella televisiva de Toni Elías, Alberto Ávila y otros supervivientes antes de la aventura más extrema

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Los defensores de 'Supervivientes' han tomado la palabra esta semana para destacar lo mejor de sus concursantes en Honduras. Y aunque todos coinciden en que la actitud está siendo clave, cada uno ha puesto el foco en aspectos muy concretos… y lo han hecho en exclusiva para esta web.

Teresa, madre de Teresa Seco, ha querido resaltar la esencia de su hija, asegurando que lo mejor ha sido “su actitud”, mostrándose siempre tal cual es: optimista, leal y con una sonrisa constante, evitando conflictos en todo momento. En la misma línea, Elsa Anka, suegra y defensora de Jaime Astrain, ha destacado también “la actitud y la calma” del concursante, subrayando además su buen rendimiento en las pruebas pese al desgaste físico. Por su parte, Laura, hermana de Alba Paul, ha puesto en valor que está viviendo la experiencia al máximo, implicándose en tareas como la pesca, el cuidado del fuego y disfrutando de la aventura.

Miguel Almansa, marido de Marisa Jara, ha señalado la evolución de la concursante dentro del grupo, destacando que está “más integrada”, ayudando a sus compañeros y trabajando en la convivencia. También ha habido espacio para la autocrítica. Julia, madre de Claudia Chacón, ha aplaudido que su hija haya sabido “rectificar, pedir perdón y asentarse”, algo que puede marcar un antes y un después en su concurso.

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Álex, defensor de Aratz Lakuntza, ha insistido en la importancia de mantener la calma y no entrar en conflictos, mientras que Sthefany Pérez, defensora de Gerard Arias, ha resumido su semana en dos claves: darlo todo y ser un buen compañero. Por último, Antonio, hermano de Maica Benedicto, ha destacado su papel dentro del grupo, definiéndola como “una buena amiga y compañera”.

Una semana en la que las relaciones, la actitud y la capacidad de adaptación han sido protagonistas… pero donde hay muchos más matices que no te puedes perder.

Si quieres descubrir todos los detalles y cómo lo han vivido en plató, dale play.

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