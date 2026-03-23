Pedro Jiménez 23 MAR 2026 - 00:38h.

Los concursantes enfrentan un duro dilema entre conflictos y lágrimas: estos han sido los supervivientes más afectados

El monumental cabreo de Paola Olmedo al caer eliminada de la última prueba de recompensa de 'Supervivientes': "Estoy flipando"

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Aratz Lakuntza ha sido el ganador de la 'Batalla de Titanes', clasificándose primero su equipo para el 'Duelo de las Musas’ y posteriormente haciéndose con la victoria en ‘La senda de los Dioses’. No obstante, el mayor juego al que se tenía que enfrentar todavía estaba por llegar.

El concursante ha recibido un delicioso flan como recompensa, pero el dilema ha sido total: tanto él como todos han tenido que ir cediendo su testigo a otro concursante, que debía cogerse otro trozo y descartar a dos, y así sucesivamente. Un dilema que ha provocado tensión, disputas y muchas lágrimas, siendo, sin lugar a dudas, el dilema más complicado al que se han enfrentado los concursantes en lo que llevamos de edición.

Maica y Paola Olmedo, entre lágrimas

Hay varios concursantes a los que se les ha visto rotos por completo. Maica ha sido una de ellas, quien ha confesado que se encontraba muy débil, en parte, por el antibiótico y las duras condiciones en las que se encuentra su playa. "Tengo mucha hambre. Es muy difícil ver eso y saber que no lo puedo comer... ya está. He pasado una noche horrible", ha dicho, entre lágrimas. Además, se ha escuchado entre los concursantes algún que otro "es muy injusto". María Lamela le ha dedicado unas palabras de motivación: "Verás que cuando comas recobrarás todas las fuerzas".

Posteriormente, Paola Olmedo, a pesar de haber sido una de las elegidas para comer del flan, también se ha derrumbado: "Me encuentro fatal", ha dicho la ex de José María Almoguera, asegurando que se encuentra "muy débil". Y es que no solo lo han pasado mal los concursantes que no han sido elegidos para probar el flan, si no también aquellos que sí han podido probarlo, ya que lo han tenido que hacer al lado de quienes peor lo estaban pasando.

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Alberto Ávila, el más afectado

Alberto Ávila ha sido otro de los que tampoco han podido resistirse a romperse: "Duele, duele", ha dicho, hasta en dos ocasiones y tapándose con la mano la cara, entre lágrimas. Claudia, Ivonne Reyes... los no elegidos han atravesado uno de sus peores y momentos más difíciles en 'Supervivientes'. Otros como José Manuel Soto han bromeado, intentando sacar una sonrisa al resto en un momento así: "¿No podemos hacer un intercambio con ellos de comida?", preguntaba el reconocido cantautor y músico español.