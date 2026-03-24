La forma en la que Dulceida está viviendo su relación a distancia con Alba Paul: así afecta 'Supervivientes'

Inés Gutiérrez 24 MAR 2026 - 20:30h.

Ir a 'Supervivientes' era uno de los sueños de Alba Paul y ha podido cumplirlo gracias al apoyo de Dulceida

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El fichaje de Alba Paul fue uno de los más aplaudidosde 'Supervivientes 2026' y ella llegó a Honduras con la intención de que sus seguidores se sintieran orgullosos de su paso por el programa, algo que ya consiguió en su día, cuando se proclamó ganadora de otro reality de aventuras.

Hay experiencias que no se pueden dejar pasar y, aunque el momento personal de Alba no era el más tranquilo, en medio de una mudanza y con una niña pequeña en casa, era ahora o nunca, porque junto con Dulceida tiene planes de ampliar la familia. "Ahora es el momento", confirmaba la propia Dulceida a través de sus redes sociales, y añadía: "Con dos no la dejo irse".

Reconocía que no era la primera vez que Alba recibía esta propuesta, pero sí la primera en la que sus proyectos profesionales y personales le permitían decir que sí. La confirmación de que Alba viajaría a Honduras para vivir esta experiencia de supervivencia y superación personal era recibida con mucha ilusión por parte de su pareja, también con muchos nervios, pero con la seguridad de que "Lo hará genial y la echaremos demasiado de menos".

Así vive Dulceida su 'relación a distancia' con Alba Paul

Durante el reality, los concursantes son los grandes protagonistas, sus problemas de convivencia y el esfuerzo que hacen por comer cada día, por mejorar sus condiciones e intentar que su estancia en la isla sea lo más agradable posible, superando retos y pruebas para conseguirlo, y no hay duda de que Alba llegó con la intención de poner toda la carne en el asador.

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Sin embargo, los familiares que se quedan en España echando de menos a sus seres queridos también son parte del programa. En muchas ocasiones, su defensa es clave para que el participante llegue más lejos, otras veces es su apoyo desde plató el que hace que tengan un poco más de fuerza para seguir una semana más. Saber que están de su lado y que pueden contar con ellos les da la fortaleza que necesitan para asumir el frío, el hambre o el cansancio.

Desde el primer momento, Dulceida se ha mostrado como el apoyo que Alba necesita y así lo ha querido mostrar a través de sus redes sociales. La despedida fue uno de los momentos más emotivos, porque Aída le dedicó unas bellas palabras a su pareja pocos días antes de comenzar esta aventura.

"En unos días te vas a Honduras para vivir una experiencia única, y aquí en casa estaremos viéndote, apoyándote y echándote muchísimo, muchísimo de menos. Estoy inmensamente feliz por ti… y también muy nerviosa. Sé que lo vas a hacer increíble, nunca dudes de ti, porque yo jamás lo haré. Y ya lo sabes: ¡abandonar no es una opción!", escribía junto con un vídeo de ambas.

También aprovechaba para recordarle la importancia de pescar, controlar su carácter y apoyarse en sus compañeros cuando lo necesitara. "Cuando tengas miedo o sientas que no puedes más, piensa en nosotras: estaremos mandándote fuerza desde aquí a cada segundo".

Un mensaje de ánimo y de apoyo que ha sido la tónica general desde que Alba comenzó su aventura, una que para ella es un sueño cumplido. Tanto tiempo llevaba pensando en formar parte de este proyecto que parece que tenía un plan preparado para que su familia la tenga tan presente con ella tiene a Dulceida y Aria y por eso dejó algunos detalles planificados para que ambas supieran lo mucho que las quiere.

Dulceida no podía contener las lágrimas tras recibir unos ramos de flores de parte de su pareja el día 8 de marzo, también la emoción le desbordaba al compartir un vídeo que Alba había dejado grabado del día de la despedida, y que fue publicado en sus redes sociales semanas después de empezar el aislamiento del programa.

"Muchísimas gracias por apoyarme en esto, sé que para ti no es fácil", le decía Alba, destacando que mientras ella estaba en Honduras viviendo una aventura, Dulceida se quedaba haciéndose cargo de todo, tanto de su hija como de la mudanza. "Te quiero agradecer que me hayas ayudado a cumplir este sueño porque, desde luego, sin ti no lo habría podido hacer". Reconocía la generosidad de su pareja y aseguraba que ninguna de las penurias que experimentara en el programa sería comparable a lo mucho que las echa de menos a ambas.

Unas palabras que Dulceida recibía con gran emoción y a las que contestaba a través de su cuenta de Instagram, compartiendo este mensaje como también comparte muchos de los momentos de su pareja en el programa. "Qué bonito y cómo te echo de menos", decía la influencer tras reconocer que estaba llorando porque no se esperaba ese reconocimiento. "Superorgullosa de ti, hoy y siempre. Te admiro mucho, ya lo sabes, y lo estás haciendo fenomenal".

Esta se ha convertido en la forma que tiene Dulceida de comunicarse con su pareja. Aunque ella misma apuntaba que sabe que Alba no lo puede leer, poco le importa y le manda mensajes a través de su cuenta de Instagram como si sí pudiera hacerlo. No está siendo una experiencia sencilla, incluso ha reconocido tener "pesadillas" de lo mucho que la echa de menos.

A pesar de las dificultades que está encontrando, Dulceida es su apoyo desde España, su mayor admiradora y parte de un equipo que han formado con el tiempo, capaces de superar cualquier reto, incluso si es en la distancia.