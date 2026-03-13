Pedro Jiménez 13 MAR 2026 - 00:02h.

La concursante se ha acordado de la famosa influencer, su pareja desde hace de diez años y con quien espera ya su segundo hijo

En 'Playa Derrota' no se les está dando nada mal la pesca. Al menos, así lo han demostrado en sus últimas horas en la playa. Y !es que sin duda, la pesca es una de esas labores en Honduras muy sacrificadas pero que cuando finalmente das en el clavo (y nunca mejor dicho) vale la pena. De hecho, cuando los concursantes pescan sus primeros peces -de la misma manera que cuando consiguen hacer su primer fuego- lo celebran de la mejor manera y acordándose de sus seres queridos, como ha sido el caso de Alba Paul, nombrando al pescar su primer pez a alguien muy especial para ella.

En primer lugar, tras buscar una zona idónea para pescar, los concursantes han improvisado como han podido usando lo que tenían a su disposición, en este caso, con arpones, un método en donde los participantes tienen que bucear y cazar de pleno al pez mediante un proceso arcaico pero efectivo.

Algunas como Alba Paul no podían esconder su alegría al pescar su primer pez: "¡Ah! ¡Toma, por mi hija, por mi sobrina, por mi mujer! ¡Olé!". Es de sobra conocida la relación que mantiene la concursante con Dulceida, una de las influencers más famosas de España, llevando juntas alrededor de diez años. Pues bien, Alba no ha dudado en dedicárselo a ella, en medio del aclamo del resto de sus compañeros al ver que había conseguido pescar.

Posteriormente, los concursantes han llevado todo lo que han pescado al 'campamento' para limpiarlo todo y proceder a cocinarlo.