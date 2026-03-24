Inés Gutiérrez 24 MAR 2026 - 20:15h.

Marisa Jara se ha casado en dos ocasiones, pero ha encontrado la estabilidad al lado de Miguel Almansa

Así es Miguel Almansa, pareja de Marisa Jara: padre, asesor inmobiliario y DJ

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El paso de Marisa Jara por 'Supervivientes' está poniendo a prueba a la modelo en muchos sentidos. Quien pensara que el desgaste físico era el mayor reto de este reality no tenía ni idea de lo duro que puede llegar a ser también a nivel psicológico, algo de lo que Marisa puede dar buena cuenta. La modelo está viviendo toda una montaña rusa de emociones y en ocasiones parece que llegan a desbordarle.

La convivencia tampoco es nada sencilla y puede llevar a tener fuertes desencuentros, pero también algunos momentos de complicidad que invitan a compartir experiencias de la vida. Así sucedió cuando Marisa comentó que, tiempo atrás, tuvo un romance secreto con el actor estadounidense Leonardo DiCaprio.

Una anécdota que dejó encantados a sus compañeros de playa, pero también a todos esos espectadores que pensaban saberlo todo sobre la vida sentimental de la modelo y, aunque ella ya había hablado de esto anteriormente, nunca había dado tantos detalles como una vez que se ha sentido tranquila y en confianza con sus compañeros.

Los hombres de la vida de Marisa Jara

"Le conocí en una fiesta. Fue como amor a primera vista, como capricho a primera vista, yo creo", revelaba Marisa sobre su breve y discreto romance con el actor, al que conoció en Nueva York y que tuvo lugar cuando ella tenía unos 20 años. Según contaba la modelo, habría sido Leo quien dio el primer paso, "Empezamos a hablar, quedamos al día siguiente y así surgió". Una primera cita que ella recordaba con mucho cariño, "Me vino a recoger a mi apartamento, que yo vivía en ese momento con 18 modelos".

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Otra de las citas de la pareja tuvo lugar en Madrid, una situación que Marisa recordaba con mucho cariño, por lo divertido del encuentro: "Estaba esperando con la gorra y todas las vecinas decían: 'Cómo se parece ese muchacho a Leonardo'. Si supieran que es él, les daba un infarto".

La modelo no daba demasiados detalles sobre la estrella de Hollywood, dejando que cada cual se hiciera la idea que quisiera sobre ese romance, aunque sí destacaba que era muy ordenado, comparando su obsesión con la de su compañera de isla, Maica Benedicto, que es conocida por la importancia que da a que todo esté limpio y desinfectado.

La relación con DiCaprio fue breve, duró unos tres meses, pero ella la recuerda como una etapa muy divertida. Eso sí, no prosperó, por sus problemas de comunicación y porque Marisa ya había conocido a Manu Tenorio, con quien coincidió en un videoclip.

La relación con el cantante fue muy mediática, él acababa de salir de 'Operación Triunfo' y juntos pasaron unos tres años. La pareja se separó en buenos términos y lo hacían público a través de un comunicado: "Han dado por finalizada su relación de pareja de mutuo acuerdo, sin haber terceras personas implicadas en esta decisión y pidiendo respeto para ambas partes".

Tras esta relación, Marisa tuvo un breve romance con el bailaor Joaquín Cortés, una historia que llenó titulares y les llevó a pasear su amor por el mundo, pero que duró aproximadamente un año. Más breve fue su relación con José María Cano porque la relación con el exintegrante de Mecano acabó un mes después de hacerse pública.

La modelo ha pasado por el altar en dos ocasiones, la primera de ellas en el año 2009, cuando se casaba en Ibiza con el empresario mexicano Chente Escribano. La separación llegaba dos años después, pero eso no hizo que Marisa renunciara al amor, pues tiempo después se casaba con el anticuario Manuel Vittorio. La pareja se divorciaba en el año 2015.

Miguel Almansa, el hombre junto al que ha formado una familia

Desde hace unos años, Marisa Jara comparte su vida con Miguel Almansa. La pareja se conoció en el año 2019, durante una Feria de Abril y, a pesar de haber tenido que superar algunas dificultades en su relación, han sabido dejar todos los problemas atrás y han formado una bonita familia. Aunque todavía no han pasado por el altar, Marisa y Miguel se convirtieron en padres en 2022 de un niño al que llamaron Tomás.

Tenían intención de ampliar la familia, pero por cuestiones de salud de la modelo no fue posible. En 2023, Marisa sufría un aborto espontáneo y, poco tiempo después, tras sufrir unas molestias que ella pensaba que estaban relacionadas con este suceso, le encontraron un tumor maligno, del que tuvieron que operarle de urgencia, extirpándole el ovario derecho. Esto aparcaba sus planes de ser madre de nuevo: "Ahora mismo no me planteo darle un hermanito a Tomás por el tema de la salud, no me siento superfuerte de salud, no hay que ser egoísta", explicaba durante una entrevista en televisión. Un proceso que ha sido muy duro para Marisa, pero sabe que cuenta con el apoyo de Miguel.