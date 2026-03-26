La amiga de la concursante ha explicado cómo vivió su círculo más íntimo su repentino estallido y su posterior decisión de continuar con la experiencia en 'Supervivientes 2026'

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La última edición de ‘Supervivientes 2026’ no deja de sumar momentos de alta tensión con dos abandonos y algunos de los concursantes al límite, pero lo ocurrido con Marisa Jara ha marcado un antes y un después en el concurso. Lo que comenzó como una experiencia de superación personal ha derivado en una montaña rusa emocional que se dinamitó con un repentino estallido de la concursante al llegar a Playa Destino.

La concursante protagonizó uno de los episodios más duros de la edición tras sufrir un fuerte ataque de ansiedad que la llevó al límite. Las imágenes, muy comentadas, mostraron a una Marisa completamente desbordada, enfrentándose incluso al equipo del programa en un momento de máxima tensión. No era la primera señal de que algo no iba bien: desde su llegada, la modelo había arrastrado problemas físicos y emocionales que complicaron su adaptación a las condiciones extremas del reality.

Yolanda, amiga de Marisa, explica cómo es realmente la concursante

En el caso de Marisa, tras ese colapso llegó una decisión crucial: activar el protocolo de abandono. Sin embargo, y contra todo pronóstico, optó por quedarse. Un giro que no solo sorprendió a la audiencia, sino que abrió un nuevo capítulo en su paso por el concurso.

Y aquí es donde entró en juego el entorno de la concursante. En una entrevista realizada en la pasada gala del martes, Yolanda Llamazares, amiga cercana de la modelo, ofreció una visión desde fuera que ayuda a contextualizar lo ocurrido. Sus palabras apuntaron a algo que muchos espectadores intuían: la situación superó incluso a alguien con carácter fuerte como Marisa: "Realmente esa red flag que cruzó no la habíamos visto nunca así".

Según explicó, quienes la conocen no habían visto nunca una reacción así, lo que refuerza la idea de que la experiencia en Honduras lleva a los participantes a un límite difícil de imaginar desde casa: “Todos en algún momento de la vida hemos perdido los papeles”. También puso el foco en un elemento clave: el cúmulo de factores —problemas de salud, condiciones extremas y tensiones con compañeros— que acabaron detonando ese momento crítico: “Evidentemente no ayudó el algún que otro compañero que más que ayudar y apoyar estuvo ahí sacudiendo”.

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Lejos de quedarse en el conflicto, Yolanda abrió la puerta a una posible “nueva Marisa”, más cercana a su verdadera personalidad, una faceta que, según su entorno, todavía no ha mostrado del todo en el concurso: "Es una mujer amiga de sus amigos. Disfrutona, que hace reír, que quiere, que abraza, que cuida y ojalá podamos empezar a verla ahora".

Los colaboradores definen como "desmedida" la reacción de Marisa Jara: "Nunca había visto esa reacción"

La reacción de Marisa Jara generó un intenso debate entre los colaboradores que se encontraban el pasado martes en plató. Jessica Bueno apuntó que la preparación mental es necesaria para enfrentarse a un formato así, mientras que Kiko Jiménez puso el foco en los límites que, a su juicio, no deberían cruzarse dentro del concurso.

En lo que todos estuvieron de acuerdo, por diferentes motivos, es que fue una reacción totalmente "desmedida" y que traspasó varios límites.

Dale al play para ver las entrevistas al completo.