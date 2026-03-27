Antía Troncoso 27 MAR 2026 - 01:27h.

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¡Explota la tensión como nunca entre Gerard Arias y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo! Esta noche, los supervivientes se enfrentaban en la palapa a las imágenes de su convivencia durante esta semana. Un momento de alta tensión en el que Alvar y Gerard protagonizaban una discusión de alto voltaje. ¡No te lo pierdas!

En la pasada gala del martes, los supervivientes vivián una nueva 'Zona roja', un espacio en el que los concursantes de cada playa pueden elegir a qué miembro de su equipo quieren castigar porque esté aportando menos en la convivencia o causando problemas. Los elegidos eran Claudia, de 'Playa Derrota', y Alvar, de 'Playa Derrota', quienes eran castigados con la tarea de tener que ocuparse, sin ayuda de nadie, de cocinar y repartir la comida de sus respectivas playas.

Alvar, en el punto de mira de sus compañeros

Un castigo que ha provocado roces entre los supervivientes, especialmente en 'Playa Victoria', donde los concursantes han reprochado a Alvar su actitud a la hora de gestionar la comida. Tras ver las imágenes de lo ocurrido, el directo implicado tomaba la palabra para defenderse y justificar sus actos.

Gerard tomaba la palabra y aseguraba que Alvar se dedica a "llevar la contraria a todo el mundo" al referirse a unas imágenes en las que este decidía repartir el arroz fuera del refugio de los supervivientes como el resto le había pedido para que no le cayese agua de la lluvia al arroz. Unas palabras ante las que Alvar aseguraba: "En eso te doy la razón", aunque se justificaba: "No estaba lloviendo tanto".

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"Se lo dije 18 veces y no le daba la gana de entrar al refugio quería hacerlo bajo la lluvia. ¿Por qué tengo que estar comiendo arroz con agua?", reprochaba Gerard Arias muy indignado con su compañero.

El tensísimo momento entre Gerard y Alvar

Seguidamente, Jorge Javier Vázquez hacia un apunte: "Alvar, ¿tú has escuchado a Gerard llamarte fantasma?" Una pregunta a la que Alvar respondía resignado: "Dice lo que quiere". Ante lo que Gerard respondía: "Le digo fantasma porque lo es. Él empezó con las faltas de respeto (...) Te gusta mucho tergiversar y manipular las cosas".

La conversación subía de voltaje cuando Alvar tomaba la palabra para pedir disculpas a sus compañeros, unas palabras que era interrumpido por Gerard. "¿Puedo hablar, por favor? Es más pesado... como el sobaco de un gorila" decía Alvar antes de continuar con su discurso.

"No te líes. Que se pone pesado", le volvía a interrumpir Gerard. Lo que provocaba que Alvar hiciese un gesto inesperado al encararse a su compañero mientras aseguraba que esa era "su táctica" Muy enfadado, Gerard espetaba: "Vete por ahí y tomate dos tilas. Res-pe-to. Cuando estés relajadito vienes y me hablas". ¡No te lo pierdas!