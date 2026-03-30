Patricia Fernández 30 MAR 2026 - 01:37h.

Sandra Barneda comunica la decisión de los médicos ante la evacuación de Alberto Ávila de la playa.

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Alberto Ávila tenía que ser evacuado de su playa ante los problemas que provocaban en el muñón de su pierna el estar tantas horas bajo la lluvia a causa del temporal que azota Honduras. El que ha estado en las mismas condiciones de comida de sus compañeros en estas horas fuera de la playa.

Ante el dolor que sentía el concursante, como bien le expresaba a sus compañeros: "Me duele mazo, no puedo ni apoyar. Me levanto y tengo la pierna con arena, me acuesto y lo mismo, todo el rato mojado". Era evacuado de la playa a decisión del equipo médico del programa.

Sandra Barneda hablaba con él desde su evacuación durante la gala de 'Conexión Honduras', el que confesaba que "mentalmente está muy bien", pero que se fue complicando la situación, lo que él mismo explicaba: "El tema del muñón es algo que no puedo controlar, no puedo ponerme la prótesis ahora mismo, estoy un poco agobiado, pero no quiero abandonar".

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"No lo vamos a dejar en tus manos, esto es algo médico, la salud es lo primero. Deseas continuar, pero va a depender de un parte médico", le explicaba Sandra Barneda. La que momentos más tarde leía el parte médico:

"Fue evacuado por presentar una infección en el muñón provocada por la humedad y la lluvia constante que impedía su curación. Por este motivo, debe seguir un tratamiento antibiótico y permanecer al resguardo de la lluvia para intentar que la infección cese. La evolución del proceso durante las próximas horas determinará que continúe o no en 'Supervivientes'", entonaba la presentadora.

Alberto Ávila reacciona al parte médico ante su evacuación

A lo que reaccionaba Alberto: "Lo que me temía, sé lo que hay. Son 19 años supliendo los granos, soy experto en mi muñón, es toda mi vida. Sé cuándo la cosa está grave o cuando tranquila. Los granos que tengo son serios y el pus es terrible, sé lo que hay. No voy a abandonar hasta que lo dicte un médico. voy a luchar". Y Sandra quería decirle algo ante esto:"Sé que vas a luchar, sigues en observación. Pase lo que pase, gracias por estar en 'Supervivientes".