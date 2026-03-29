Antía Troncoso 29 MAR 2026 - 23:00h.

Compartir







El temporal no cesa en los Cayos Cochinos, algo que está pasando factura a los supervivientes, que se encuentran en una situación extrema al verse empapados de agua durante tantísimas horas. Sin embargo, tal y como asegura el dicho popular "al mal tiempo buena cara", algunos de los concursantes se han tomado este dicho al pie de la letra y han acabado lanzándose en pelota picada a la playa. ¡No te pierdas este momentazo!

Esta noche en 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sandra Barneda ha conectado en directo con ambas playas para saber cómo se encuentran ante el extremo temporal que está dificultando la convivencia a todos los niveles. En primer lugar, la presentadora ha hablado con 'Playa Derrota'.

PUEDE INTERESARTE Inédito | Los supervivientes de Playa Destino desvelan quién sería el mejor líder

Un momento en el que Paola Olmedo, muy vulnerable, ante la gran prueba mental y física que supone este reality, el más extremo de la televisión y que se ha dificultado por la lluvia, se ha roto por completo: "Necesito a mis hijos", le ha dicho la concursante a la presentadora. Al ver tan afectada a Olmedo, Sandra Barneda le ha dado unas palabras de ánimo: "Esta es una experiencia única y lo tenéis que aprovechar, de verdad".

¡Los supervivientes se lanzan al mar en pelota picada!

También, antes de dar paso a las imágenes, Sandra Barneda ha anunciado el inesperado arrebato de algunos de los concursantes ante el hartazgo por las incesantes lluvias: "Al mal tiempo buena cara y eso es lo que habéis hecho alguno de vosotros al bañaros desnudos para pedir a Poseidón que parase de llover".

Tal y como ha explicado la presentadora, cansados del agua y completamente al límite, Alberto Ávila, Gerard Arias y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, decidían ponerle un toque de humor a esta complicada situación y se lanzaban al agua en pelota picada mientras hacían una petición al mismísmo Poseidón: "Danos sol, Poseidón. Quiero sol, quiero p*** sol".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras ver las imágenes, los concursantes han comentado con la presentadora su hazaña. "Normalmente, cuando cae la lluvia tan intensa suele durar poco, pero en ese momento no acababa. Salimos congelados", ha asegurado Alvar. "Han sido unas noches tan duras, es inexplicable", ha señalado Almudena. "Súper frustrante", ha añadido Gerard.