Ana Carrillo 29 MAR 2026 - 10:00h.

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Este domingo 29 de marzo, en 'Supervivientes. Conexión Honduras', se producirá la primera expulsión definitiva entre uno de los cuatro habitantes de Playa Destino. Borja Silva, Darío Linero, Marisa Jara o la recién llegada a la playa, Gabriela Guillén, dirán adiós a la aventura por decisión de la audiencia; aunque solo tres de ellos entrarán en el televoto porque el ganador del juego de líder se librará del juicio de los espectadores.

Los concursantes ya saben que uno de ellos abandonará 'Supervivientes 2026' este domingo, pero antes de saber que disputarían un juego de líder decisivo, se les preguntó quién sería, en su opinión, el líder ideal de Playa Destino. ¡Aquí tienes sus respuestas en vídeo!

Borja Silva

En el vídeo que encabeza este artículo puedes ver al novio de Almudena Porras escogiéndose a sí mismo como el líder ideal para Playa Destino: "Creo que soy el salvador del fuego y eso es lo más importante en esta playa".

Darío Linero

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El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha escogido a sí mismo como el líder perfecto para su playa, aunque ha mencionado que el título de líder podría ir también para sus compañeros porque reconoce que son "muy buenos en lo suyo".

Marisa Jara

La modelo se ha señalado a sí misma, aunque le ha costado ordenar los argumentos que dar para justificar su respuesta y no ha podido aguantarse la risa, como puedes ver en su vídeo. Considera que se merecería ser líder de su grupo porque se encarga de repartir la comida y porque cree que su llegada a Playa Destino ha supuesto un soplo de alegría para sus compañeros.

Gabriela Guillén

La última concursante en llegar a Playa Destino contestó a la pregunta antes de saber que iba a ser expulsada, por lo que respondió basándose en su equipo de aquel momento y señaló a su amiga Maica Benedicto porque considera que es una buena mediadora.