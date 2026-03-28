Ana Carrillo 28 MAR 2026 - 10:00h.

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El objeto más codiciado para los concursantes de 'Supervivientes 2026' es el collar de líder. Los nuevos habitantes de Playa Victoria se han mojado y han revelado quién piensan que se merece ser líder. El nombre de uno de ellos es el que más se repite, aunque muchos también se han mencionado a ellos mismos como posibles líderes además de señalar a algún compañero.

Maica Benedicto

La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO' nunca ha conseguido ser líder, aunque sueña con desempeñar ese papel, como explica en el vídeo que encabeza este artículo. "Daríaa alegría a esta isla que está muy baja de ánimo", ha comentado la murciana como principal razón por la que cree que merece ganar el collar de líder.

Claudia Chacón

A la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' también le gustaría ser líder de su playa, aunque cree que su amiga Maica podría hacerlo bien en este papel: "Falta positividad y energía buena, por eso también pienso que hace falta una líder más como yo o como Maica para hacer que esto se venga un poco más arriba porque nadie tiene sangre".

Jaime Astrain

El novio de Lidia Torrent ha confesado que tiene alguna duda a la hora de dar el nombre, pero que se quedaría con Aratz Lakuntza porque considera que hasta el momento ha sido un buen líder: "Delega en los demás como un buen capitán y nos va bien con él como líder".

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Alba Paul

La mujer de Dulceida también señala a Aratz porque considera que "se preocupa mucho por el equipo", aunque reconoce que le gustaría ganar el collar de líder porque cree que comparte con su compañero sus ganas de luchar por el bien del equipo.

Aratz Lakuntza

El atleta es la persona que más veces ha ganado el collar de líder en su playa y piensa que es un buen líder. Confiesa que le gustaría ganar 'Supervivientes 2026', pero también convertirse en la persona con más victorias en las pruebas de líder y poder desbancar a Rubén Torres, al que le ha mandado un saludo en su vídeo:

José Manuel Soto

El cantante también se ha decantado por Aratz porque le parece "el más completo": "Es un chico joven, buen compañero, muy competitivo, muy solidario y tiene fuerza todavía suficiente, me gusta mucho, es un tío con el que da gusto estar porque no es conflictivo y sabe manejar al grupo".

Ingrid Betancor

"Es la jefa de la pesca, se lo merece y se lo curra como nadie": esos son los argumentos que ha dado Ingrid Betancor para justificar por qué piensa que su amiga Alba Paul se tendría que convertir en la líder del grupo.

Gabriela Guillén

La empresaria ya no forma parte de este equipo porque se ha convertido en la expulsada frente a Toni Elías y se jugará el domingo en 'Supervivientes. Conexión Honduras' la expulsión definitiva contra los otros habitantes de Playa Destino: Marisa Jara, Borja Silva y Darío Linero.

Pero antes de marcharse a esta playa, confesó que su favorita para liderar su grupo es Maica Benedicto porque considera que es una buena mediadora: