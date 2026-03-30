Antía Troncoso 30 MAR 2026 - 01:15h.

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Como cada gala dominical en 'Supervivientes: Conexión Honduras', con Sandra Barneda, los supervivientes se han enfrentado a una nueva e intensa 'Batalla de los titanes', dos juegos clasificatorios en los que solo puede haber un único ganador, que más tarde se enfrentaría a un durísimo dilema en cuanto a la repartición de la jugosa recompensa y que ha provocado que Claudia Chacón explotase. ¡No te lo pierdas!

Tras dos intensos juegos por la recompensa, Jaime Astrain se ha proclamado ganador de la batalla de esta semana, motivo por el cual ha tenido que enfrentarse al gran dilema, que esta semana era 'La mitad de la mitad', ya que el concursante podía decidir si quería comer la lasaña él solo o, por el contrario, darle la mitad a otro compañero.

Si decidía aceptar el dilema, el siguiente compañero en comer se enfrentaría a la misma encrucijada. Jaime ha decidido aceptar y tras comer su trozo, cedía su mitad a Aratz. Este ha hecho lo mismo y le daba su mitad a Alba. Al ver como sus compañeros se se han ido repartiendo la comida y al sentir que ella no iba a ser llamada, Claudia Chacón se ha roto por completo.

"Siempre es lo mismo", ha dicho la concursante visiblemente afectada mientras veía como la lasaña cada vez era más pequeña y ninguno de sus compañeros la nombraba a ella. Aunque, tras Alba Paul, Ingrid, la siguiente en ser nombrada, ha decidido darle su mitad a Claudia. Sin embargo, tras lo sucedido la concursante, muy molesta, ha advertido a sus compañeros: "Cuando gane una recompensa veréis... os vais a reír"

El mensaje de Hermes, el primer juego de recompensa

Esta noche, los concursantes lo han dado todo de sí mismos para poder degustar una riquísima lasaña con la que apaciguar el hambre voraz que sienten y que cada vez pesa más. Para ello, ambas playas se han visto las caras en un primer juego de recompensa muy complejo y en el que la coordinación ha sido fundamental.

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Para poder continuar en la lucha por la lasaña, 'Playa Derrota' y 'Playa Victoria' se han enfrentado en el llamado: 'Mensaje de Hermes'. Este juego comienza en el mar, donde los concursantes debían liberar siete piezas que se encontraban encerradas en una jaula. Tras esto, ya devuelta en la orilla, los supervivientes tenían que resolver una suma de los números que tenían escritos las piezas, ya que el resultado era la contraseña que desbloqueaba la segunda fase de la prueba.

Esta segunda parte del juego se trataba de una enorme mesa giratoria que encondía una palabra oculta. La idea era que los concursantes, por orden de colores, descubriesen que palabra ocultaban las fichas que se encontraban sobre otras cinco mesas alargadas. Para ello, debían utilizar la mesa central para trasladar las piezas de un lado a otro.

María Lamela comunica el equipo ganador del primer juego

Este primer juego ha sido de lo más reñido y ha levantado grandes tensiones entre los concursantes a la hora de decidir cómo y en que dirección y orden trasladar las piezas. Finalmente, María Lamela comunicaba el resultado: ¡Playa Victoria era la ganadora! Un veredicto que daba mientras que algunos de los concursantes evitan mirar la jugosa recompensa, ya que el hambre que sienten es tan voraz que preferían mirar para otro lado.

¡Batalla campal! En ‘La sombra del titán’, el intenso segundo juego de recompensa

Después de vencer el primer juego en esta reñida batalla, los habitantes de 'Playa Victoria', ganadores del primer juego, se han enfrentado en 'La sombra del titán', un juego en el que solo podía ganar uno de ellos y que consistían en que, a ciegas, los concursantes debían encontrar una pieza de la forma que les indicase María Lamela para colocarla en su cesta, pero.... ¡No habría piezas para todos!

De uno en uno, los concursantes que se quedaba sin pieza iban siendo eliminados, hasta que solo quedaron dos: Jaime Astrain y Claudia Chacón. Ambos supervivientes han puesto todas sus fuerzas en este juego, convirtiéndolo en una verdadera batalla campal, aunque finalmente ha sido finalmente el exfutbolista quien se ha impuesto.