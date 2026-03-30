Patricia Fernández 30 MAR 2026 - 02:41h.

Así ha sido la primera expulsión definitiva de 'Supervivientes 2026'

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La primera expulsión definitiva de la edición llegaba durante 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Sandra Barneda y eran los integrantes de 'Playa destino', Marisa Jara, Gabriela Guillén y Darío Linero, los que se iban a enfrentar a la decisión de la audiencia después de que Borja Silva se convirtiera en líder en el primer juego de líder del equipo.

Uno de estos tres supervivientes iba a volver a España de manera definitiva: Darío, Marisa o Gabriela. Los tres hacían sus alegatos finales dirigiéndose a la audiencia, en los que él dejaba claro las ganas que tiene de continuar, mientras las dos dejaban la decisión en manos de la audiencia, asegurando que han aprendido mucho en esta experiencia, pero que también tenían ganas de ver a sus seres queridos.

El primer salvado de la noche era Darío Linero, que se mostraba feliz con poder seguir en Honduras y el duelo final para la expulsión iba a ser entre Gabriela y Marisa. A las que Sandra Barneda iba a comunicar la decisión de la audiencia.

"El público de 'Supervivientes 2026' ha decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que la superviviente salvada sea...", entonaba la presentadora y daba el nombre de Gabriela Guillén. Por tanto, Marisa Jara se convertía en la primera expulsada definitiva de 'Supervivientes 2026'.

Las palabras de la expulsada

La concursante, antes de emprender su viaje a España, decía unas palabras: "Hace una semana que estoy día tras día aguantando y ha llegado un punto en el que no puedo más. Creo que es fatal estar luchando con la mente y es una aventura, que hasta hoy es bonita, y quiero que se quede así en mi recuerdo. Echo un montón de menos a mi familia, necesitaba irme". La que lanzaba unas palabras de agradecimiento al equipo de 'Supervivientes 2026'.

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