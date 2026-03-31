Adriana Dorronsoro, tajante tras el choque entre Gerard y Alvar en ‘Supervivientes 2026’: “Está celoso”

El choque entre Gerard y Alvar en 'Supervivientes 2026' traspasa Honduras y divide a los colaboradores de 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo', que se posicionan en pleno debate sobre quién está jugando mejor

Los colaboradores se mojan sobre las primeras decepciones de 'Supervivientes 2026': “Tiene potencial, pero...”

Compartir







El enfrentamiento entre Gerard Arias y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo en la gala del jueves en 'Supervivientes 2026' no solo ha avivado la tensión en Honduras. Lo ocurrido en la palapa ha sido tan sonado que el rifirrafe ya ha llegado también a plató, donde los colaboradores de 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo' no han dudado en posicionarse, y lo han hecho en exclusiva para esta web.

La discusión entre ambos concursantes, marcada por los reproches y la evidente falta de entendimiento, ha abierto un nuevo debate fuera del reality: quién está sabiendo jugar mejor sus cartas y quién puede salir peor parado tras este encontronazo. Y las respuestas no dejan indiferente a nadie.

Belén Ro, Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Giovanna González se pronunciaron sobre uno de los choques más comentados de los últimos días en el concurso, dejando claro que este cara a cara ya no se queda solo en la convivencia de la isla. Cada uno analiza desde un prisma distinto el papel que están desempeñando ambos supervivientes y deja entrever qué imagen cree que están proyectando.

El tema llega, además, en un momento especialmente delicado para la convivencia, después de que la gestión del castigo relacionado con la comida pusiera a Alvar en el centro de las críticas de sus compañeros y terminara encendiendo aún más su guerra con Gerard. Un conflicto que, lejos de apagarse, parece estar creciendo dentro y fuera del reality.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Quién convence más en este pulso? ¿Quién está quedando peor ante la audiencia y sus propios compañeros? Dale play vídeo porque los colaboradores se mojan y dejan titulares que no pasan desapercibidos.

Alvar Seguí de la Quadra Salcedo: herencia aventurera y vocación televisiva

El apellido Seguí de la Quadra Salcedo no pasa desapercibido. El nuevo concursante del reality proviene de una saga muy ligada a la aventura y la divulgación, heredando el espíritu explorador que popularizó su familia en televisión. Antes de llegar a Honduras, su trayectoria ha estado marcada por apariciones en televisión, proyectos vinculados a la comunicación y una presencia creciente en el ámbito mediático. En nuestro vídeo repasamos cómo su perfil público se ha ido construyendo poco a poco hasta convertirse en uno de los fichajes más curiosos de esta edición.

Gerard Arias: de entrar en pareja a ser el soltero más seductor

Uno de los nombres que más curiosidad despertó antes del comienzo de 'Supervivientes 2026' era Gerard Arias, conocido por su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Su primera aparición fue en el programa junto a Alba Rodríguez, pero su auténtico salto mediático llegó cuando regresó como soltero en la novena temporada dispuesto a poner a prueba las relaciones de los participantes. Allí protagonizó una de las tramas más comentadas al acercarse a Claudia Chacón, con quien vivió encuentros intensos y también fuertes discusiones. Tras su paso por el reality, continuó ampliando su presencia televisiva en los debates del programa y en el formato ‘Los vecinos de la casa de al lado’, mientras consolidaba su popularidad en redes sociales.