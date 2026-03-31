Supervivientes 31 MAR 2026 - 23:59h.

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Los concursantes se han enfrentado una semana más a una prueba muy dura y exigente para conseguir una recompensa muy especial: una fuente llena de torrijas caseras. Al verlas a todos se les ha hecho la boca agua y ambos equipos se han decidido a darlo todo para conseguir este postre en 'Supervivientes'.

El primer equipo en hacer 'la ladera del parnaso' ha sido 'Playa Victoria' que ha hecho un tiempo de 9 minutos y 39 segundos. Con una coordinación milimétrica y mucho esfuerzo todos ellos han conseguido llenar el bidón de agua con cubos y, tras esto, han realizado un puzle para descifrar un dibujo.

Maria Lamela, tajante con las normas

Por otro lado, los supervivientes de 'Playa Derrota' han hecho un tiempo de 10 minutos y 39 segundos. Todos los concursantes han acabado con muy buen sabor de boca de la prueba y esperanzados de conseguir la recompensa de la prueba.

Durante el juego, María Lamela ha tenido que llamar la atención a Gerard, de 'Playa Derrota' por no seguir las reglas del juego: "Tiene que pasar de mano a mano. ¡Os estoy viendo! Vamos a parar", decía la presentadora parando el juego momentáneamente.

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Así han disfrutado de las torrijas

Tras los juegos, María ha desvelado quién ha sido el equipo ganador y 'Playa Victoria' ha podido disfrutar de la recompensa, ante las lágrimas de Almudena, que no podía contener su frustración al no haber ganado el juego y no poder comer. A pesar de eso, al final han podido disfrutar durante veinte segundos de las torrijas.