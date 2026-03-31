Tras batirse en duelo con Gabriela Guillén en Playa Destino, Marisa Jara se ha convertido en la primera expulsada de 'Supervivientes 2026'

Los colaboradores se mojan sobre las primeras decepciones de 'Supervivientes 2026': “Tiene potencial, pero...”

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La aventura de Marisa Jara en ‘Supervivientes 2026’ ha estado marcada por la intensidad desde prácticamente el primer día. Su paso por Honduras comenzó con dificultades físicas, hasta el punto de tener que ser evacuada de urgencia tras sufrir fuertes dolores, en uno de los momentos más delicados de esta edición.

A pesar de ese inicio complicado, la modelo regresó al concurso con ganas de continuar, pero el desgaste emocional fue creciendo con el paso de los días. Las duras condiciones, el hambre y la presión psicológica empezaron a pasarle factura, provocando incluso episodios de ansiedad que evidenciaron el límite al que estaba llegando.

Su concurso dio un giro cuando fue enviada a Playa Destino, la zona en la que los concursantes expulsados se juegan una segunda oportunidad antes de regresar definitivamente a España. Allí convivió con otros compañeros en la misma situación, como Darío, Borja o Gabriela Guillén, mientras esperaba la decisión final de la audiencia.

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En esa fase decisiva, Marisa afrontó el concurso con una mezcla de resignación y sinceridad. En sus alegatos finales, dejó claro que la experiencia le había aportado aprendizaje, pero también reconoció su desgaste y sus ganas de volver con su familia. De hecho, ella misma admitió que había llegado a un límite mental difícil de sostener.

Finalmente, el veredicto del público se resolvió en un duelo directo contra Gabriela Guillén. Tras salvarse Darío Linero, la decisión quedó entre ambas, y la audiencia optó por la continuidad de su compañera. De este modo, Marisa Jara se convirtió en la primera expulsada definitiva de ‘Supervivientes 2026’, cerrando una etapa breve pero muy intensa en el reality.

¿Ha sido justa la decisión del público?

Los colaboradores de 'Vamos a ver' y 'El tiempo justo', tras analizar el concurso que ha hecho la modelo, han opinado sobre la primera expulsión de 'Supervivientes' decidida únicamente por la audiencia.

Dale play al vídeo que encabeza esta noticia y únete al debate.

Marisa Jara: la referente del body positive que conquistó la televisión

Modelo, empresaria y figura mediática desde hace años, la carrera de Marisa Jara comenzó en el mundo de la moda, donde se consolidó como uno de los rostros habituales de pasarelas y campañas publicitarias. Con el paso del tiempo, su popularidad dio el salto a los platós de televisión, donde ha participado en numerosos programas.

En los últimos años se ha convertido además en un referente del body positive, compartiendo su experiencia personal y defendiendo la diversidad corporal. En este vídeo analizamos cómo su evolución pública —entre moda, televisión y activismo— la ha convertido en una figura muy reconocible antes de su llegada a 'Supervivientes'.