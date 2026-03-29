Las fobias de Maica Benedicto, especialmente relacionadas con la limpieza y la higiene, se han convertido en uno de los ejes de su paso por ‘Supervivientes’

De los "machitos alfa" al hambre, el origen del conflicto en 'Supervivientes 2026', según los colaboradores

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Si hay algo que está marcando el paso de Maica Benedicto en 'Supervivientes 2026' no son solo las pruebas físicas o el hambre, sino sus ya comentadas fobias, especialmente relacionadas con la limpieza y la higiene. Un rasgo de su personalidad que, lejos de pasar desapercibido, está generando todo tipo de reacciones tanto dentro como fuera de la isla.

Desde el primer momento, la concursante dejó claro que su aventura iba a ser distinta. Su salto desde el helicóptero fue toda una declaración de intenciones: miedo sí, pero también valentía. Sin embargo, el verdadero desafío está siendo otro muy distinto: convivir en un entorno extremo donde la suciedad, los alimentos precarios y la falta de control son el pan de cada día.

De hecho, su propio entorno ya advertía que este sería su mayor obstáculo. Su hermano reconocía que sus “fobias con la limpieza” podrían generarle conflictos, aunque matizaba que “no lo hace por hacer daño a nadie”, sino como parte de su forma de ser. Y lo cierto es que las imágenes recientes en la isla lo confirman.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando, tras comerse un pez, Maica entraba en un auténtico bucle de ansiedad al pensar que podía estar contaminado. Entre lágrimas, confesaba su miedo a haber ingerido un parásito, mostrando hasta qué punto sus fobias pueden superarla emocionalmente incluso en situaciones límite.

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Ante este comportamiento, los colaboradores de televisión no han tardado en pronunciarse, dejando opiniones de lo más variadas, y lo han hecho en exclusiva para esta web.

Por un lado, Leticia Requejo reconocía que su percepción ha cambiado con el paso de los días: “Al principio me daba pereza, pero ahora empatizo con Maica. Lo cuenta con naturalidad y me parece hasta divertido”. En la misma línea positiva, Pepe del Real se mostraba sorprendido con su evolución: “Maica Benedicto me está sorprendiendo para bien. Está sacando fuerza y garra, y no pensaba que iba a aguantar así”.

Sin embargo, no todas las valoraciones son tan complacientes. Adriana Dorronsoro apuntaba a que estas manías no son nuevas y que el reality podría servirle como aprendizaje: “Maica ya viene con sus manías de antes. Creo que le vendrá bien el programa para adaptarse un poco más”.

Una opinión similar compartía Giovanna González, que, aunque reconoce sus particularidades, destaca su rendimiento: “Maica es como es, con sus manías. Aun así, creo que lo está haciendo mejor de lo esperado”. Por su parte, Alexia Rivas ponía en valor su autenticidad, uno de los rasgos más apreciados en este tipo de formatos: “Maica es auténtica, no lo oculta y aún así va a ‘Supervivientes’. Eso tiene mérito”.

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