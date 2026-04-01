Supervivientes 01 ABR 2026 - 00:33h.

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La gala de 'Supervivientes' ha vivido uno de sus momentos más intensos en 'Tierra de nadie' con la primera ronda de salvación, en la que los nervios y la incertidumbre han marcado cada segundo del proceso. Los concursantes han afrontado un duelo cargado de tensión en el que cualquier detalle podía cambiar el rumbo del concurso.

Desde el inicio, la situación ha sido clara: Ivonne continuaba nominada, mientras que la salvación se disputaba entre Maica, Claudia y Paola. Las tres supervivientes han mostrado su inquietud ante la decisión del público, dejando ver el desgaste emocional que supone enfrentarse semana tras semana a la posibilidad de abandonar la aventura.

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Temor ante la ceremonia de salvación

“Tengo miedo”, confesaba una de ellas antes de conocer el veredicto, reflejando el sentir general en un momento clave del reality. A pesar de ello, Claudia tiraba de experiencia y afirmaba que ya estaba acostumbrada a estar en esa situación, evidenciando que no es la primera vez que se enfrenta a la nominación.

La tensión ha ido en aumento conforme avanzaba la ceremonia. Finalmente, el presentador ha anunciado que la salvación quedaba entre Maica y Claudia, reduciendo aún más el margen y elevando la emoción tanto entre las concursantes como entre sus compañeros.

El discurso de agradecimiento de Maica

El desenlace no ha dejado indiferente a nadie. Maica ha sido la elegida por la audiencia para continuar una semana más en el concurso, librándose así de la expulsión. La superviviente no ha podido ocultar su emoción y ha agradecido el apoyo recibido con un discurso que ha sorprendido a todos. “Gracias, gracias, gracias”, repetía visiblemente emocionada tras conocer la noticia. Por su parte, Claudia, Paola e Ivonne continúan nominadas y tendrán que enfrentarse a la expulsión definitiva en la próxima gala, donde una de ellas pondrá fin a su paso por el reality.