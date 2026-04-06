Ana Carrillo 06 ABR 2026 - 14:14h.

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Nagore Robles ya está integrada en Playa Victoria tras haberse incorporado a la aventura de 'Supervivientes 2026' el pasado jueves. Como el resto de sus compañeros, se ha podido llevar a los Cayos Cochinos un objeto personal y un saco con ropa, aunque como ella misma explica en el vídeo que encabeza este artículo, no ha podido llenarlo tanto como le gustaría porque "Poseidón es de la ley del puño".

La influencer ha explicado que ha metido en su saco varias cosas que se compró en su estancia en Bali, como un bañador perfecto para hacer las pruebas y un bikini reversible que le permite tener dos looks en uno. Esas no son las únicas prendas de baño que ha escogido y es que eligió un bikini lleno de flores que le recuerda a la Feria de Abril de Sevilla, a la que espera no poder acudir este año porque quiere quedarse hasta la final: "Me la voy a perder, pero por una buena razón, así que me he traído la Feria conmigo".

¿Qué objeto personal ha escogido?

La amiga de Anabel Pantoja ha decidido llevarse un cojín customizado con fotos de sus amigos y familiares por un lado y, por el otro, lleno de instantáneas de su gran amor, su perro Nash, del que se despidió antes de marcharse a Honduras entre lágrimas porque, según les explicó a sus seguidores, tiene un vínculo muy fuerte con él porque considera que le ayudó mucho en un momento difícil de su vida.

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"Nada será tan duro como separarme de él. Cuanto antes empiece, antes nos vemos, solo pienso en volver a verte", fue el título que la que fuera asesora del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le dio al vídeo que subió a Instagram con su despedida de Nash.