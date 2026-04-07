Del "bienquedismo" por la comida al hito histórico de Maica en la apnea: los colaboradores opinan

telecinco.es 07 ABR 2026 - 18:20h.

La última gala ha llevado a los concursantes al límite físico y mental. El cruel "Dilema de los dioses" dejó a Aratz e Ingrid sin comida tras ganar una pruebas, mientras que la mítica apnea nos ha regalado un momento histórico

¡Momento histórico en 'Supervivientes'! Jaime Astrain bate el récord de apnea superando a Rubén Torres

Compartir







La supervivencia extrema siempre saca a relucir la verdadera cara de los concursantes. Esta semana, el 'Dilema de los Dioses' nos dejó una de las situaciones más crueles de la edición: Aratz e Ingrid ganaron su prueba, pero terminaron cediendo su premio para que el resto del grupo pudiera comer, quedándose ellos con el estómago vacío. ¿Acto heroico o estrategia? Al preguntar a nuestros colaboradores, las posturas están totalmente enfrentadas.

PUEDE INTERESARTE Las familias de Claudia y Maica chocan por su alianza frente a Alba Paul y el grupo de los silenciosos

¿Solidaridad o puro "bienquedismo"?

Leticia Requejo lo tiene clarísimo y no ha dudado en lanzar un dardo a los ganadores: "Lo que les ha pasado es el bienquedismo que han querido dar para colgarse la medallita de súper buenos compañeros". La periodista expresa que ella se habría plantado y se habría comido su parte sin importarle las críticas.

En esa línea del instinto de supervivencia puro y duro se mueven Adriana Dorronsoro y Belén Ro. La primera reconoce que en esas situaciones "hay que ser un poco egoísta porque necesitas fuerzas", mientras que Belén, recordando sus traumas con la comida en 'GH DUO', tira de refranero asegurando que ella habría comido lo suyo porque "más vale pájaro en mano que ciento volando".

La otra cara de la moneda la pone Álex Álvarez que asegura que su humanidad estaría por encima de los conflictos y se habría arriesgado por compartirlo. Por su parte, Giovanna y Alejandra Prat empatizan con el tremendo disgusto que se llevaron las dos concursantes al ver que su victoria no les sirvió para comer.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Maica calla bocas bajo el agua

Si hay una prueba reina en Honduras es la apnea, y este año tiene una protagonista indiscutible. Maica ha dejado a todo el plató sin palabras con su espectacular aguante bajo el agua. Colaboradoras como Adriana y Giovanna han expresado que la veían mucho más "floja" y han alucinado con su impresionante capacidad pulmonar.

Pero quien más ha celebrado este triunfo ha sido Leticia Requejo que, muy orgullosa de su favorita, ha destacado que esta victoria es el mejor "zasca" para sus haters en la playa: "Ha sido mejor que vosotros en la apnea, es una supervivientes". Belén Ro también ha halagado a Maica y cuenta que ha demostrado que no solo sirve para arreglarse, sino que es una competidora nata.

Tanta envidia sana ha despertado la prueba que nuestros colaboradores se han animado a imaginar sus propias marcas. Mientras Álex bromea con que la tensión le curaría la hipocondría, Leticia recuerda entre risas que en su día solo duró 18 segundos en un plató, y Belén ro ha prometido empezar a entrenar... ¡en la bañera de su casa!

¡Dale play al vídeo!