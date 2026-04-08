Ana Carrillo 08 ABR 2026 - 16:18h.

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Alba Paul ha confesado en los Cayos Cochinos que la persona a la que más echa de menos durante su participación en 'Supervivientes 2026' es Aria, la hija de un año y medio que tiene en común con Dulceida. A la influencer le han preguntado por Instagram cómo consigue que la niña siga pensando en Alba y ha explicado que la concursante dejó grabados varios vídeos en diversos formatos.

Dulceida ha revelado que cuando su hija "se pone triste" y llama a Alba, ella le recuerda que está "en la selva pescando" y que ella también la echa de menos y "pronto volverá" con "muchas historias" que contarles: "Se lo cuento muy emocionada y creo que le transmito un poco esa emoción".

"La mejor parte es que antes de irse grabó muchos vídeos con distinta ropa y dejando espacio para que ella interactúe: algunos cantando, otros contándole cuentos y otros tipo videollamada o dándole los buenos días, ¡cada día le pongo uno y le encantan!", ha explicado Aida Domènech (verdadero nombre de Dulceida), que ha confesado que echa mucho de menos a su mujer y que sueña con "no separarse" nada este verano, en el que se volverán a dar el 'sí, quiero' porque van a celebrar su 'reboda'.

La creadora de contenido ha revelado que está planeando su 'reboda' porque este verano se cumplen 10 años desde que le diera el 'sí, quiero' por primera vez a su pareja. No ha querido dar muchos detalles porque quiere que "todo sea sorpresa" para sus seguidores, aunque les ha prometido que cuando ocurra lo compartirá todo con ellos en abierto, sin vender la exclusiva a una revista.

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"Estoy muy triste y sensible, deseando que pase rápido el tiempo la verdad", ha confesado Dulceida, que cuenta las horas para poder volver a abrazar a su mujer.