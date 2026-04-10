Antía Troncoso 10 ABR 2026 - 03:12h.

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Como cada semana, los supervivientes de cada playa se han enfrentado esta noche a un nuevo juego de líder, el cual otorga al vencedor de cada grupo la inmunidad y el poder de la nominación directa. En esta ocasión, la prueba ha sido 'El reto de Pasithea', que consistía en formar una palabra con fichas mientras sostenían una mesa inestable y que ha dejado grandes momentazos ¡No te lo pierdas!

A diferencia de otras ocasiones, el juego de líder de esta noche tenía un papel más determinante que nunca, ya que los concursantes han vivido en esta gala las primeras nominaciones tras la reconfiguración de los grupos, lo que suponía que por primera vez iban a tener la posibilidad de nominar a otros concursantes con los que nunca antes había convivido en la misma playa.

Por este motivo y tras decidirse en un descomunal juego de localización en qué playa va a vivir durante esta semana cada uno de los nuevos equipos, 'Playa Derrota' o 'Playa Destino', los supervivientes lo han dado todo de sí mismos para conseguir el liderazgo de sus respectivos grupos

Almudena se impone y demuestra una asombrosa destreza: “Lenta, pero inexorable”

El primer equipo en jugar ha sido el de la nueva 'Playa Derrota', quienes tras recibir las indicaciones de María Lamela se han puesto inmediatamente a intentan descifrar la palabra que componían los bloques para después monta las piezas, una por una, en la mesa. Un juego totalmente impredecible, puesto que en cuestión de segundos todo podía dar un giro.

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Y es que pese a que en un principio parecía que Claudia podía llevarse el liderazgo, la concursante ha perdido el pulso y se ha visto obligada a comenzar de nuevo. Lo mismo le ha pasado a varios de sus compañeros en repetidas ocasiones. Sin embargo, en un momento dado, Almudena ha tomado la delantera y ha conseguido con gran destreza formar la palabra sin perder el pulso. "Qué fuerte, por segunda vez", ha celebrado tras ganar.

Nagore y Gerard viven un tensísima duelo durante el juego de líder

En el caso de 'Playa Victoria', el segundo equipo en jugar, Nagore Robles y Gerard Arias se han puesto en cabeza de inmediato. Completamente concentrados, los concursantes se han percatado de que ambos estaban muy cerca de formar la palabra final, motivo por el cual no han dudado en chincharse para intentar distraerse mutuamente del objetivo final:

"Gerard, te veo en el otro lado", le ha dicho Nagore Robles en todo divertido a Gerard Arias quien, sin perder la vista de los bloques, le ha respondido a su compañera: "Tranquilita". Un duelo de infarto y muy ajustado que ha terminado cuando de manera inesperada la concursante del País Vasco ha perdido el pulso, cayéndosele todas las piezas. Muy feliz por su victoria, Gerard el ha dedicado el liderazgo a sus seres queridos.

Las decisiones que pueden cambiarlo todo en ‘SV'

La aventura en 'Supervivientes' no solo se juega en Honduras. También se analiza —y se cuestiona— desde plató y fuera de cámaras. En un momento clave de la edición, marcado por la unificación, la llegada de nuevos concursantes y el cambio de grupos, antiguos exconcursantes y colaboradores se han puesto en la piel de los actuales supervivientes para reflexionar sobre esas decisiones que pueden cambiarlo todo.