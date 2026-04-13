Ana Carrillo 13 ABR 2026 - 13:59h.

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Alberto Ávila tuvo que abandonar 'Supervivientes 2026' por decisión médica y ha reaparecido en 'Conexión Honduras', donde le ha contado a Sandra Barneda cómo se encuentra y qué le ha dicho el médico tras un examen inicial.

"He ido al médico y el pronóstico que tenían los doctores de Honduras sigue la línea, el médico de aquí de España me ha dicho que me puedo poner la prótesis si no hay dolor, pero que casi seguro va a haber que abrir y limpiar", ha explicado el atleta, que en Instagram ya le había adelantado a sus seguidores que su médico le había "dado permiso" para volver a usar la prótesis "unas horitas al día".

Alberto ha revelado que es "muy probable" que tengan que intervenirle quirúrgicamente para "limpiar todo el pus", pero que la buena noticia es que la inflamación ya ha sido superada. "Ya me pasó en 2016, pero esta vez al haberlo pillado a tiempo y al no haber sido un cafre se ha solucionado", ha comentado en plató el amigo de Paola Olmedo.

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Sandra Barneda le ha preguntado entonces si sigue postulándose para participar en 'Supervivientes All Stars' y él le ha confirmado que así es, aunque ha bromeado diciendo que su compañera en plató, Marta Peñate, le estaba quitando las ganas por lo que le había contado acerca de la dureza de la experiencia.