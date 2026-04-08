La apnea de 'Supervivientes 2026' abre el debate entre los exconcursantes y defensores: "Lo pasé fatal"

La apnea desata el debate en 'Supervivientes 2026': exconcursantes responden en exclusiva y Kiko Jiménez confiesa que “odia” esta prueba

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Más allá del espectáculo y de los récords, la prueba de apnea ha vuelto a situarse en el centro del debate en 'Supervivientes 2026' por su enorme exigencia. Lejos de ser únicamente un reto físico, este desafío pone a prueba la capacidad de control mental de los concursantes en condiciones límite.

Tras lo visto en “La batalla de titanes”, colaboradores y exconcursantes como Carmen Borrego, Kiko Jiménez y Jessica Bueno han respondido en exclusiva para esta web a varias cuestiones clave que muchos espectadores se hacen desde casa: qué se siente realmente bajo el agua, si la apnea es más física o mental, si puede entrenarse o depende de cada persona, y quién de los concursantes les ha sorprendido más tras esta prueba.

La actuación de Jaime Astrain, batiendo el récord histórico, junto al rendimiento de Aratz Lakunza y Maica Benedicto, ha servido para reabrir el debate sobre los límites del cuerpo y, sobre todo, de la mente. Ha llamado especialmente la atención la confesión de Kiko Jiménez, que reconoce abiertamente que “odia” esta prueba y que, además, se le da especialmente mal. Jessica Bueno recuerda cómo se preparó para enfrentarse a esta prueba en 'All Stars' y Carmen Borrego bromea al imaginarse haciéndola.

Además, en el vídeo, los defensores también han compartido cómo sus concursantes —Maica, Álvar e Ivonne Reyes— se prepararon para enfrentarse a este exigente reto, aportando más contexto sobre el esfuerzo previo que hay detrás de una prueba tan extrema. Este tipo de pruebas refuerzan la idea de que 'Supervivientes' no es solo resistencia física en condiciones extremas, sino también un ejercicio constante de autocontrol.

Dale play y escucha a los expertos.

Del "bienquedismo" por la comida al hito histórico de Maica en la apnea: los colaboradores opinan

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La supervivencia extrema siempre saca a relucir la verdadera cara de los concursantes. El domingo, el 'Dilema de los Dioses' nos dejó una de las situaciones más crueles de la edición: Aratz e Ingrid ganaron su prueba, pero terminaron cediendo su premio para que el resto del grupo pudiera comer, quedándose ellos con el estómago vacío. ¿Acto heroico o estrategia? Al preguntar a nuestros colaboradores, las posturas están totalmente enfrentadas.

Si hay una prueba reina en Honduras es la apnea, y este año tiene una protagonista indiscutible. Maica ha dejado a todo el plató sin palabras con su espectacular aguante bajo el agua. Colaboradoras como Adriana y Giovanna han expresado que la veían mucho más "floja" y han alucinado con su impresionante capacidad pulmonar.

Tanta envidia sana ha despertado la prueba que nuestros colaboradores se han animado a imaginar sus propias marcas. ¡Dale play al vídeo!

Las decisiones que pueden cambiarlo todo en ‘Supervivientes’: exconcursantes analizan el rumbo del reality

La aventura en 'Supervivientes' no solo se juega en Honduras. También se analiza —y se cuestiona— desde plató y fuera de cámaras. En un momento clave de la edición, marcado por la unificación de playas y la llegada de nuevos concursantes, antiguos exconcursantes y colaboradores se han puesto en la piel de los actuales supervivientes para reflexionar sobre esas decisiones que pueden cambiarlo todo. Dale play.