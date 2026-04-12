El balance más íntimo de Marisa Jara tras ‘Supervivientes 2026’: "Ha sido una experiencia extrema"

La modelo regresó de Honduras tras convertirse en la primera expulsada y habló en exclusiva para Telecinco.es sobre su experiencia y las tramas más comentadas de su concurso.

“España vota fatal”: las reacciones en los platós de Telecinco tras la expulsión de Marisa Jara en ‘Supervivientes’

Compartir







Tras semanas en Honduras, una expulsión temprana y un paso clave por el reality, Marisa Jara regresó de 'Supervivientes' y habló en exclusiva para Telecinco.es. Su paso por el reality no ha pasado desapercibido. Desde sus primeros días en la isla hasta su etapa fuera del grupo principal, su nombre quedó ligado a varias de las tramas más comentadas de la edición. Por eso, en esta entrevista respondió a los temas que más conversación generaron, aportando su visión sobre lo ocurrido tanto dentro como fuera de cámaras.

En este contexto, no solo repasamos su experiencia en Honduras, sino también cómo vivió ese cambio de escenario tras su primera expulsión y trasladarse a Playa Destino con Borja Silva y Darío Linero, qué diferencias encontró en la convivencia y qué relaciones marcaron realmente su paso por 'Supervivientes'.

Sus apoyos y su "refugio" en Honduras

Frente a los momentos más tensos, Marisa habló de los vínculos que creó dentro del concurso. Señaló a varios compañeros como su apoyo durante la experiencia, especialmente en la recta final, cuando el desgaste físico y emocional fue mayor. "Hay mucha gente muy buena y me traigo buenos amigos", explicó, dejando claro que, pese a todo, el balance humano fue positivo. Durante la entrevista, también destacó el papel de algunos concursantes en su día a día: "Me he reído mucho y me han hecho las últimas semanas muy amenas", señaló sobre quienes se convirtieron en su refugio dentro del reality. Además, recordó momentos concretos que marcaron la convivencia, como aquellos en los que el grupo lograba comer: situaciones que, según explicó, cambiaban completamente el ánimo en la isla.

Además, también se enfrentó a cuestiones más personales como qué fue lo más difícil de la experiencia, qué ha aprendido de sí misma o si ha conseguido superar algunos de sus miedos tras su paso por Honduras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Más allá del reality: su cambio personal

La entrevista también puso el foco en su evolución personal. Marisa reflexionó sobre cómo afrontó sus miedos y qué aprendizajes se llevó de la experiencia. "Lo más difícil ha sido estar lejos de los míos", reconoció, subrayando el peso emocional que tuvo el concurso. Aun así, también destacó su capacidad de superación: "He aprendido que no te puedes poner freno".

En esa línea, explicó que el reality le permitió avanzar en algunos de sus miedos, aunque también le hizo asumir que no siempre se puede con todo. Sobre su regreso a casa, dejó entrever la intensidad del momento: "He abrazado a mi niño, he besado a mi pareja…", relató, describiendo un reencuentro muy esperado tras semanas de aislamiento. Además, contó cómo ha sido convivir en Honduras, respondiendo a preguntas directas como con quién no volvería a convivir, cómo vivió las discusiones más tensas del concurso o qué castigo y recompensa pondría a sus compañeros.

Dale play a la entrevista que encabeza esta noticia y escucha sus palabras, en exclusiva.

La convivencia que marcó su concurso: la tensión con Jaime Astrain

Uno de los bloques clave de la entrevista se centró en la convivencia con Jaime, uno de los nombres más comentados de la edición. Marisa fue clara al explicar cómo vivió esa relación dentro y fuera de cámaras. "Ha querido quedar bien delante de la cámara…", comenzó explicando, dejando entrever que su percepción de lo ocurrido difería de lo que se vio en televisión.

Sus palabras ayudaron a contextualizar una de las tensiones más comentadas del concurso y apuntaron a comportamientos que, según ella, no siempre fueron visibles para la audiencia. Además, amplió su respuesta al hablar de otras personas con las que no repetiría convivencia, marcando una clara diferencia con aquellos compañeros a los que sí consideró importantes en su paso por el reality.

Dale play.