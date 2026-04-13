Ana Carrillo 13 ABR 2026 - 14:28h.

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Lidia Torrent ya ha regresado de Honduras tras pasar 24 horas conviviendo con su novio, Jaime Astrain, y el resto de concursantes de 'Supervivientes 2026'. La presentadora ha comentado en Instagram que le ha parecido "una tremenda fantasía" pasar 72 horas en los Cayos Cochinos: "Ver este buque insignia funcionar por dentro ha sido una pasada, enhorabuena a todos por vuestra dedicación y trabajo".

En sus stories también ha aclarado una duda que tenían muchos de los espectadores del programa de Telecinco y es cómo pudo su novio no reconocerla por su olor y llevarse la sorpresa al verla al fin de su 'puente de las emociones'. La hija de Elsa Anka ha explicado que la organización le pidió que no se pusiera perfume para no estropear la sorpresa a su pareja: "Me prohibieron ponerme perfume desde que pisé Honduras para precisamente no darle pistas".

También ha explicado que "es imposible" poder hablar a solas con el concursante porque la cámara no se "despega" de la persona que va como invitada. "Me voy un poco removida por tener que volver ahora a la realidad, pero me quedo con ese regalazo que me han hecho de poder pasar ese tiempo con él", ha sentenciado Lidia Torrent.