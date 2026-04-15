Ana Carrillo 15 ABR 2026 - 17:02h.

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Jaime Astrain le ha pedido a sus seguidores que no lo salven de la expulsión porque regresar a España, ya que se considera "un lastre" para su equipo debido a su dolor de rodilla, provocado por una lesión previa a 'Supervivientes 2026' que los doctores del programa supervisan y que, por el momento, consideran que no le incapacita para seguir en el concurso.

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Su novia, Lidia Torrent, estuvo visitándole hace tan solo unos días y ha dado su opinión sobre el deseo de ser expulsado del exfutbolista en declaraciones a Berto Molina para 'El confidencial'. La presentadora ha explicado que tiene "clarísimo" que su pareja "no va a tirar la toalla porque sí" y que si ha pedido irse es "se ve incapaz de rendir y no quiere ser un lastre": "Él es un gran competidor y siente que no tiene margen de mejora y que en las pruebas no puede entregarse como le gustaría".

Lidia ha revelado que Jaime ha pasado hasta en dos ocasiones por quirófano y que el dolor de su rodilla es crónico, similar al de una artrosis precoz, razón por la que considera que él siente que quiere ponerle fin a su aventura. Ha comentado que le parecería "incongruente" pedirle a sus seguidores que lo apoyen porque él ya ha expresado que se quiere ir.

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"El dolor te saca mentalmente del sitio y él ya se siente un poco fuera", ha añadido la hija de Elsa Anka, que espera que los espectadores de 'Supervivientes 2026' no apoyen a Jaime Astrain para que pueda terminar su concurso, del que su familia se siente muy orgullosa: "Le hemos visto educado, prudente, comedido… como es él".