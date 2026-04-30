Ingrid Betancor alucina con el banquete tras salir de 'Supervivientes 2026': ''No me creo que vaya a comer''

Supervivientes 30 ABR 2026 - 13:27h.

La exsuperviviente ha podido disfrutar de un gran banquete con todo tipo de comida

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Ingrid Betancor se reencontró con su maleta tras ser expulsada de 'Supervivientes 2026', también pudo leer la carta que escribió a su 'yo futuro' y vimos cómo reaccionó al verse en el espejo. Ahora, en este vídeo inédito podemos disfrutar del primer banquete de Ingrid tras muchos días pasando hambre.

La exconcursante se pone frente a la mesa con un antifaz en los ojos y en cuanto se lo quita se queda alucinando: ''¡Buah, chaval! No me puedo creer que vaya a comer. No me creo que haya fruta. Voy a empezar a comer porque tengo mucha hambre'', dice emocionada.

Ingrid se lanza a la comida y empieza por la hamburguesa y el pollo: ''Qué rico, he soñado con carne, proteína, es que quiero esto, directamente esto. Se me olvida que se puede comer con cubiertos''.

Además, cuenta un sueño que ha tenido en la isla en varias ocasiones: ''Soñaba que iba a comer y cuando iba a morder me despertaba. Era constante, he soñado con un costillar gigante, con un rodaballo al horno, con tarta'', cuenta mientras come y se acuerda de su marido al comerse la tortilla.

Pero ¿con quién compartiría comida y con quién no?, Ingrid lo desvela: ''La hamburguesa la compartiría con Aratz, ahora mismo no compartiría con los que han comido hoy, también compartiría con Maica, le encantaría la pizza, además tiene bacon que le encanta''.

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''Me he prohibido pensar en comida porque sufría tanto por la comida que no me lo permitía, de hecho cuando mis compañeros hablaban de comida, yo me iba. Porque el hambre es tan horrible que prefieres pensar que no existe la comida'', revela la exconcursante y hace un brindis por su concurso.