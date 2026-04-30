Pedro Jiménez 30 ABR 2026 - 23:45h.

El expiloto se llena de confesiones ante Alba Paul y Marisa Jara y cuenta todos los detalles de cómo conoció a Kristie, su mujer

El cara a cara de Almudena Porras y Claudia Chacón ante su "sorprendente" decisión en los posicionamientos: "Jamás te haría lo que me has hecho a mí"

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Sin duda, si hay un concursante del que no sabemos mucho sobre su vida más personal y amorosa, ese es Toni Elías. Pues bien, el expiloto de motociclismo español se ha abierto como nunca lo ha hecho desde que comenzó su aventura en 'Supervivientes' ante Alba Paul y Marisa Jara. Toni ha contado que conoció a Kristie, su pareja desde hace casi cuatro años, haciendo surf en California.

Además, el expiloto ha contado una anécdota. Durante el primer café que se tomó con ella estuvo presente la hija de Kristie. Por otro lado, el concursante ha continuado su batería de confesiones desvelando que a los ocho meses de conocerla se quedó embarazada: "Nació Toni y al cabo de otro año, nació Giovanna".

"Vino la primera carrera y la gané. En el primer podiom le subí a lo 'Rey León'. Fue el mejor trofeo de mi vida", ha relatado un Toni emocionadísimo.

¡No te pierdas cómo ha sido este momentazo!: solo tienes que darle play y disfrutar.