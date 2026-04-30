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Toni Elías se sincera como nunca antes sobre su lado más personal: "El mejor trofeo de mi vida"

Toni Elías se sincera como nunca antes sobre vida más personal: "El mejor trofeo de mi vida"
Toni Elías se sincera en 'Supervivientes' sobre su vida más personal. telecinco.es
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Sin duda, si hay un concursante del que no sabemos mucho sobre su vida más personal y amorosa, ese es Toni Elías. Pues bien, el expiloto de motociclismo español se ha abierto como nunca lo ha hecho desde que comenzó su aventura en 'Supervivientes' ante Alba Paul y Marisa Jara. Toni ha contado que conoció a Kristie, su pareja desde hace casi cuatro años, haciendo surf en California.

Además, el expiloto ha contado una anécdota. Durante el primer café que se tomó con ella estuvo presente la hija de Kristie. Por otro lado, el concursante ha continuado su batería de confesiones desvelando que a los ocho meses de conocerla se quedó embarazada: "Nació Toni y al cabo de otro año, nació Giovanna".

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"Vino la primera carrera y la gané. En el primer podiom le subí a lo 'Rey León'. Fue el mejor trofeo de mi vida", ha relatado un Toni emocionadísimo.

¡No te pierdas cómo ha sido este momentazo!: solo tienes que darle play y disfrutar.

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